В Астрахани произошло частичное обрушение дома: онлайн-трансляция

В Астрахани произошло частичное обрушение дома

16 ноября 2023 в 20:21 Размер текста - 17 +

По поручению Бабушкина создан оперативный штаб Фото: Илья Московец © URA.RU В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Информацию подтвердили в МЧС. У пятиэтажки рухнули два подъезда. Спасатели продолжают осматривать завалы в поисках людей, которые могли находиться дома во время трагедии. Часть дома в Астрахани могла рухнуть после того, как фундамент подмыли канализационные воды. Такую версию сейчас рассматривают экстренные службы. 21:01 В двух больницах Астрахани подготовлены койки для приема пострадавших при обрушении части жилого дома. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения России. 20:53 Следователями СУ СК России по Астраханской области устанавливаются обстоятельства частичного обрушения пятиэтажного жилого дома. После разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 20:51 В Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома, сообщили власти. 20:49 Полуразрушенная пятиэтажка стояла в очереди на капитальный ремонт. Ее жители регулярно писали в УК жалобы на прорывы и слабое давление в трубах. При этом жильцы не оплачивали коммунальные счета. В итоге управляющая компания «Центр коммунального обслуживания» и ее руководитель Сергей Хахалев задолжали городским поставщикам воды, тепла и электричества более 3,2 млн рублей — эти деньги с них пытались взыскать через суд. Информацию передает telegram-канал Mash. 20:45 По информации Shot, погибшей оказалась 84-летняя женщина. Предварительно, в момент ЧП она была в квартире на пятом этаже. 20:44 Корреспондентам URA.RU представители управляющей компании не отвечают. Бывшая УК дома закрылась в 2020 году. 20:42 Один человек погиб, передает telegram-канал Shot. 20:41 В приемной губернатора Астраханской области URA.RU рассказали, что сам губернатор Игорь Бабушкин в командировке. На место выехал вице-губернатор, председатель Правительства Астраханской области Князев Олег. 20:39 На месте происшествия объявлена минута тишины. 20:35 Глава минздрава Астраханской области выехал на место обрушения части жилого дома, передает официальный telegram-канал Министерства здравоохранения Астраханской области. 20:33 Известно, что в жилом доме один подъезд рухнул полностью, второй частично. В зоне обрушения около 20 квартир. Дом продолжительное время не ремонтировался. Информации о пострадавших до сих пор нет. 20:30 За несколько минут до обрушения дома в Астрахани жильцы позвонили в МЧС, сообщили, что на фасаде появилась огромная трещина, передает telegram-канал «112». 20:29 Предварительно, пострадавших при обрушении пятиэтажки в Астрахани нет. После сообщения о трещине на доме, все жители успели выйти на улицу. Всего было эвакуировано 213 человек, из них 37 — дети. 20:22 Добрый день! URA.RU начинает трансляцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Астрахани на площади Привокзальной произошло обрушение части дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. Информацию подтвердили в МЧС. У пятиэтажки рухнули два подъезда. Спасатели продолжают осматривать завалы в поисках людей, которые могли находиться дома во время трагедии. Часть дома в Астрахани могла рухнуть после того, как фундамент подмыли канализационные воды. Такую версию сейчас рассматривают экстренные службы. 21:01 16.11.2023 В двух больницах Астрахани подготовлены койки для приема пострадавших при обрушении части жилого дома. Об этом сообщает помощник министра здравоохранения России. 20:53 16.11.2023 Следователями СУ СК России по Астраханской области устанавливаются обстоятельства частичного обрушения пятиэтажного жилого дома. После разбора завала следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 20:51 16.11.2023 В Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома, сообщили власти. 20:49 16.11.2023 Полуразрушенная пятиэтажка стояла в очереди на капитальный ремонт. Ее жители регулярно писали в УК жалобы на прорывы и слабое давление в трубах. При этом жильцы не оплачивали коммунальные счета. В итоге управляющая компания «Центр коммунального обслуживания» и ее руководитель Сергей Хахалев задолжали городским поставщикам воды, тепла и электричества более 3,2 млн рублей — эти деньги с них пытались взыскать через суд. Информацию передает telegram-канал Mash. 20:45 16.11.2023 По информации Shot, погибшей оказалась 84-летняя женщина. Предварительно, в момент ЧП она была в квартире на пятом этаже. 20:44 16.11.2023 Корреспондентам URA.RU представители управляющей компании не отвечают. Бывшая УК дома закрылась в 2020 году. 20:42 16.11.2023 Один человек погиб, передает telegram-канал Shot. 20:41 16.11.2023 В приемной губернатора Астраханской области URA.RU рассказали, что сам губернатор Игорь Бабушкин в командировке. На место выехал вице-губернатор, председатель Правительства Астраханской области Князев Олег. 20:39 16.11.2023 На месте происшествия объявлена минута тишины. 20:35 16.11.2023 Глава минздрава Астраханской области выехал на место обрушения части жилого дома, передает официальный telegram-канал Министерства здравоохранения Астраханской области. 20:33 16.11.2023 Известно, что в жилом доме один подъезд рухнул полностью, второй частично. В зоне обрушения около 20 квартир. Дом продолжительное время не ремонтировался. Информации о пострадавших до сих пор нет. 20:30 16.11.2023 За несколько минут до обрушения дома в Астрахани жильцы позвонили в МЧС, сообщили, что на фасаде появилась огромная трещина, передает telegram-канал «112». 20:29 16.11.2023 Предварительно, пострадавших при обрушении пятиэтажки в Астрахани нет. После сообщения о трещине на доме, все жители успели выйти на улицу. Всего было эвакуировано 213 человек, из них 37 — дети. 20:22 16.11.2023 Добрый день! URA.RU начинает трансляцию.