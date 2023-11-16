После обрушения пятиэтажки в Астрахани ввели режим ЧС
новость из сюжетаВ Астрахани обрушился жилой дом
Режим ЧС введен в Астрахани после частичного обрушения многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома», — заявил Игорь Бабушкин. Его слова приводит ТАСС.
Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате ЧП погибла женщина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По версии следователей, обрушение могло произойти из-за ремонтных работ, производимых в доме.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!