Происшествия Режим ЧС введен в Астрахани 17 ноября 2023 в 03:23 Размер текста - 17 + После обрушения пятиэтажки в Астрахани ввели режим ЧС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом Режим ЧС введен в Астрахани после частичного обрушения многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. «Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома», — заявил Игорь Бабушкин. Его слова приводит ТАСС. Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате ЧП погибла женщина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По версии следователей, обрушение могло произойти из-за ремонтных работ, производимых в доме. Режим ЧС введен в Астрахани после частичного обрушения многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. «Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома», — заявил Игорь Бабушкин. Его слова приводит ТАСС. Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате ЧП погибла женщина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По версии следователей, обрушение могло произойти из-за ремонтных работ, производимых в доме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям