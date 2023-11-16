16 ноября 2023

Режим ЧС введен в Астрахани

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, обрушение, демонтаж подъезда
После обрушения пятиэтажки в Астрахани ввели режим ЧС Фото:
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В Астрахани обрушился жилой дом

Режим ЧС введен в Астрахани после частичного обрушения многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома», — заявил Игорь Бабушкин. Его слова приводит ТАСС.

Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате ЧП погибла женщина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По версии следователей, обрушение могло произойти из-за ремонтных работ, производимых в доме.

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Режим ЧС введен в Астрахани после частичного обрушения многоэтажного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. «Региональный режим ЧС введен в Астрахани после обрушения части многоэтажного дома», — заявил Игорь Бабушкин. Его слова приводит ТАСС. Обрушение дома в Астрахани произошло вечером 16 ноября. В результате ЧП погибла женщина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По версии следователей, обрушение могло произойти из-за ремонтных работ, производимых в доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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