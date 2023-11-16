Бабушкин: пострадавшие астраханцы получат временное жилье и деньги

17 ноября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Пострадавшим предоставят временное жилье и финансовую помощь Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом Астраханцы, оставшиеся без квартир после частичного обрушения дома, получат временное жилье. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты», — заявил Игорь Бабушкин в своем telegram-канале. Выплаты предусмотрены от 50 до 400 тысяч рублей по разным категориям. ЧП в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Один из жителей пятиэтажного дома рассказал, что чудом успел спастись, успев выйти из дома за несколько минут до обрушения. Он сообщил, что эвакуировался после того, как видел на стене своей квартиры трещину.

Астраханцы, оставшиеся без квартир после частичного обрушения дома, получат временное жилье. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. «Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты», — заявил Игорь Бабушкин в своем telegram-канале. Выплаты предусмотрены от 50 до 400 тысяч рублей по разным категориям. ЧП в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Один из жителей пятиэтажного дома рассказал, что чудом успел спастись, успев выйти из дома за несколько минут до обрушения. Он сообщил, что эвакуировался после того, как видел на стене своей квартиры трещину.