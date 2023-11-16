16 ноября 2023

Зеленский пожаловался на пустующие военные склады

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленский заявил об истощении военных запасов у ВСУ и-за войны в Газе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об истощении запасов ключевых артиллерийских снарядов у ВСУ. Заявление украинского лидера о нехватке боеприпасов прозвучало во время встречи с журналистами.

«Наши поставки сократились. Это155-миллиметровые снаряды, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине»», — цитирует Зеленского американское издание The Barron’s Daily.

В беседе с журналистами украинский президент недвусмысленно дал понять, что дефицит боеприпасов у солдат ВСУ возник из-за войны Израиля с ХАМАС. Арабо-израильский конфликт серьезно замедлил поставки Украине снарядов от западных партнеров, которые теперь вынуждены оказывать военную помощь Израилю.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении.Отдельно подчеркивалось, что от украинского лидера слишком многие страны ожидали прорыва, которого не случилось.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об истощении запасов ключевых артиллерийских снарядов у ВСУ. Заявление украинского лидера о нехватке боеприпасов прозвучало во время встречи с журналистами. «Наши поставки сократились. Это155-миллиметровые снаряды, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине»», — цитирует Зеленского американское издание The Barron’s Daily. В беседе с журналистами украинский президент недвусмысленно дал понять, что дефицит боеприпасов у солдат ВСУ возник из-за войны Израиля с ХАМАС. Арабо-израильский конфликт серьезно замедлил поставки Украине снарядов от западных партнеров, которые теперь вынуждены оказывать военную помощь Израилю. Ранее британские СМИ сообщали о том, что Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении.Отдельно подчеркивалось, что от украинского лидера слишком многие страны ожидали прорыва, которого не случилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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