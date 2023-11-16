Зеленский пожаловался на пустующие военные склады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об истощении запасов ключевых артиллерийских снарядов у ВСУ. Заявление украинского лидера о нехватке боеприпасов прозвучало во время встречи с журналистами.
«Наши поставки сократились. Это155-миллиметровые снаряды, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине»», — цитирует Зеленского американское
В беседе с журналистами украинский президент недвусмысленно дал понять, что дефицит боеприпасов у солдат ВСУ возник из-за войны Израиля с ХАМАС. Арабо-израильский конфликт серьезно замедлил поставки Украине снарядов от западных партнеров, которые теперь вынуждены оказывать военную помощь Израилю.
Ранее британские СМИ сообщали о том, что Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении.Отдельно подчеркивалось, что от украинского лидера слишком многие страны ожидали прорыва, которого не случилось.
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