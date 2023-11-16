В мире Украина Зеленский пожаловался на пустующие военные склады 17 ноября 2023 в 04:29 Размер текста - 17 + Зеленский заявил об истощении военных запасов у ВСУ и-за войны в Газе Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил об истощении запасов ключевых артиллерийских снарядов у ВСУ. Заявление украинского лидера о нехватке боеприпасов прозвучало во время встречи с журналистами. «Наши поставки сократились. Это155-миллиметровые снаряды, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине»», — цитирует Зеленского американское издание The Barron’s Daily. В беседе с журналистами украинский президент недвусмысленно дал понять, что дефицит боеприпасов у солдат ВСУ возник из-за войны Израиля с ХАМАС. Арабо-израильский конфликт серьезно замедлил поставки Украине снарядов от западных партнеров, которые теперь вынуждены оказывать военную помощь Израилю. Ранее британские СМИ сообщали о том, что Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении.Отдельно подчеркивалось, что от украинского лидера слишком многие страны ожидали прорыва, которого не случилось. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об истощении запасов ключевых артиллерийских снарядов у ВСУ. Заявление украинского лидера о нехватке боеприпасов прозвучало во время встречи с журналистами. «Наши поставки сократились. Это155-миллиметровые снаряды, которые широко используются на восточной и южной линиях фронта в Украине»», — цитирует Зеленского американское издание The Barron’s Daily. В беседе с журналистами украинский президент недвусмысленно дал понять, что дефицит боеприпасов у солдат ВСУ возник из-за войны Израиля с ХАМАС. Арабо-израильский конфликт серьезно замедлил поставки Украине снарядов от западных партнеров, которые теперь вынуждены оказывать военную помощь Израилю. Ранее британские СМИ сообщали о том, что Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении.Отдельно подчеркивалось, что от украинского лидера слишком многие страны ожидали прорыва, которого не случилось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям