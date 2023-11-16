The Spectator: Запад начал разочаровываться в Зеленском

Владимир Зеленский не оправдал ожиданий Запада, пишет The Spectator Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении. Об этом написали в британском издании The Spectator.

«Зеленский стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления. Слишком многие ожидали прорыва. <…> Таким образом, ожидания превратились в разочарование», — написали в статье.

Также в материале указали на раскол между главой государства и командованием ВСУ. Кроме того, украинские военные говорят о плохих условиях на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступление Киева провалилось, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже стало известно о прекращении контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта.

Помимо этого, главком украинских сил Валерий Залужный сказал о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, после чего в СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны. Однако в Офисе Зеленского пытаются скрыть конфликты между командующим и главой государства, сообщает американская пресса.