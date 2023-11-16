The Spectator: Запад начал разочаровываться в Зеленском

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский не оправдал ожиданий Запада, пишет The Spectator Фото:
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Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении. Об этом написали в британском издании The Spectator.

«Зеленский стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления. Слишком многие ожидали прорыва. <…> Таким образом, ожидания превратились в разочарование», — написали в статье.

Также в материале указали на раскол между главой государства и командованием ВСУ. Кроме того, украинские военные говорят о плохих условиях на фронте.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступление Киева провалилось, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже стало известно о прекращении контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта.

Помимо этого, главком украинских сил Валерий Залужный сказал о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, после чего в СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны. Однако в Офисе Зеленского пытаются скрыть конфликты между командующим и главой государства, сообщает американская пресса.

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Запад начал разочаровываться в президенте Украины Владимире Зеленском, так как он не оправдал надежд союзников при украинском контрнаступлении. Об этом написали в британском издании The Spectator. «Зеленский стал жертвой ажиотажа вокруг контрнаступления. Слишком многие ожидали прорыва. <…> Таким образом, ожидания превратились в разочарование», — написали в статье. Также в материале указали на раскол между главой государства и командованием ВСУ. Кроме того, украинские военные говорят о плохих условиях на фронте. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступление Киева провалилось, напоминает деловое издание «Взгляд». Позже стало известно о прекращении контрнаступления ВСУ на некоторых участках фронта. Помимо этого, главком украинских сил Валерий Залужный сказал о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, после чего в СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны. Однако в Офисе Зеленского пытаются скрыть конфликты между командующим и главой государства, сообщает американская пресса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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