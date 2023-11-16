Челябинский завод «Роскосмоса» поставит трамваи в столицу Золотого кольца

Новые трамваи оснастят современными гаджетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поставит из Челябинской области большую партию низкопольных трамваев в Ярославль. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем telegram-канале.

«Предприятие „Роскосмоса“ заключило контракт на поставку 47 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов с концессионером ООО „Мовиста регионы Ярославль“. Первый трамвай появится в столице „Золотого кольца“ до конца 2023 года», — уточнили в пресс-службе УКВЗ.

По условиям договора вагоны в Ярославль будут поставлены в 2023—2025 годах. Новые трамваи оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты и USB-разъемами для зарядки гаджетов.