16 ноября 2023

Челябинский завод «Роскосмоса» поставит трамваи в столицу Золотого кольца

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового трамвайного вагона, Усть-Катавского вагоностроительного завода. Челябинск, трамвай
Новые трамваи оснастят современными гаджетами Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поставит из Челябинской области большую партию низкопольных трамваев в Ярославль. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем telegram-канале.

«Предприятие „Роскосмоса“ заключило контракт на поставку 47 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов с концессионером ООО „Мовиста регионы Ярославль“. Первый трамвай появится в столице „Золотого кольца“ до конца 2023 года», — уточнили в пресс-службе УКВЗ.

По условиям договора вагоны в Ярославль будут поставлены в 2023—2025 годах. Новые трамваи оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») поставит из Челябинской области большую партию низкопольных трамваев в Ярославль. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем telegram-канале. «Предприятие „Роскосмоса“ заключило контракт на поставку 47 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов с концессионером ООО „Мовиста регионы Ярославль“. Первый трамвай появится в столице „Золотого кольца“ до конца 2023 года», — уточнили в пресс-службе УКВЗ. По условиям договора вагоны в Ярославль будут поставлены в 2023—2025 годах. Новые трамваи оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты и USB-разъемами для зарядки гаджетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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