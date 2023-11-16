16 ноября 2023

В ЯНАО мужчина погиб в результате перестрелки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме от огнестрельного ранения погиб мужчина Фото:

В Надыме (ЯНАО) 15 ноября в больнице скончался мужчина, доставленный с огнестрельным ранением в грудь. Силовики задержали подозреваемого, у которого также обнаружены ранения ног и тела, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Надыме в вечернее время в больнице скончался доставленный с огнестрельным пулевым ранением груди мужчина 1991 года рождения. При проведении следственных мероприятий по подозрению в убийстве задержан 43-летний местный житель. По результатам обследования у подозреваемого зафиксированы ранения ног и туловища из травматического пистолета», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств дела.

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В Надыме (ЯНАО) 15 ноября в больнице скончался мужчина, доставленный с огнестрельным ранением в грудь. Силовики задержали подозреваемого, у которого также обнаружены ранения ног и тела, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Надыме в вечернее время в больнице скончался доставленный с огнестрельным пулевым ранением груди мужчина 1991 года рождения. При проведении следственных мероприятий по подозрению в убийстве задержан 43-летний местный житель. По результатам обследования у подозреваемого зафиксированы ранения ног и туловища из травматического пистолета», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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