В ЯНАО мужчина погиб в результате перестрелки

В Надыме от огнестрельного ранения погиб мужчина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) 15 ноября в больнице скончался мужчина, доставленный с огнестрельным ранением в грудь. Силовики задержали подозреваемого, у которого также обнаружены ранения ног и тела, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Надыме в вечернее время в больнице скончался доставленный с огнестрельным пулевым ранением груди мужчина 1991 года рождения. При проведении следственных мероприятий по подозрению в убийстве задержан 43-летний местный житель. По результатам обследования у подозреваемого зафиксированы ранения ног и туловища из травматического пистолета», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств дела.