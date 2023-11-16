16 ноября 2023

В Каменске-Уральском на парковке поликлиники нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, иномарка, автомобиль, парковка, легковушка
Тело человека обнаружили в машине на парковке Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на парковке поликлиники нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец происшествия.

«Мужчина умер 16 ноября. Его тело нашли в машине на парковке поликлиники на улице Октябрьской в Каменске-Уральском», — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидца.

По данным канала, мужчина приезжал в медучреждение за документами. Следователи начали проверку по факту смерти человека, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «Криминала в данной ситуации нет», — добавили в ГУ МВД по Свердловской области.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) на парковке поликлиники нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец происшествия. «Мужчина умер 16 ноября. Его тело нашли в машине на парковке поликлиники на улице Октябрьской в Каменске-Уральском», — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидца. По данным канала, мужчина приезжал в медучреждение за документами. Следователи начали проверку по факту смерти человека, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «Криминала в данной ситуации нет», — добавили в ГУ МВД по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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