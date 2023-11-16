В Каменске-Уральском на парковке поликлиники нашли труп

Тело человека обнаружили в машине на парковке
В Каменске-Уральском (Свердловская область) на парковке поликлиники нашли труп мужчины. Об этом сообщил очевидец происшествия.
«Мужчина умер 16 ноября. Его тело нашли в машине на парковке поликлиники на улице Октябрьской в Каменске-Уральском», — пишет telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский», ссылаясь на очевидца.
По данным канала, мужчина приезжал в медучреждение за документами. Следователи начали проверку по факту смерти человека, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «Криминала в данной ситуации нет», — добавили в ГУ МВД по Свердловской области.
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