16 ноября 2023

В Новом Уренгое директор ЧОП задолжал охранникам три миллиона рублей

Прокуратура ЯНАО помогла работникам ЧОП «Ямал» получить зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор ЧОП «Ямал» выплатил зарплату охранникам после напоминания прокурора Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор ООО «Ямал», которое оказывает охранные услуги, не выплачивал работникам заработную плату больше двух месяцев. Охранники обратились в прокуратуру, после чего задолженность почти в три миллиона рублей была погашена, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Ямал“. Установлено, что перед 55 работниками организации за август—сентябрь образовалась задолженность по заработной плате в размере 2,9 миллиона рублей» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

Директору предприятия было внесено представление, а в отношении него возбуждено административное дело за невыплату заработной платы в установленные сроки. В настоящий момент долг перед работниками погашен полностью.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) директор ООО «Ямал», которое оказывает охранные услуги, не выплачивал работникам заработную плату больше двух месяцев. Охранники обратились в прокуратуру, после чего задолженность почти в три миллиона рублей была погашена, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Ямал“. Установлено, что перед 55 работниками организации за август—сентябрь образовалась задолженность по заработной плате в размере 2,9 миллиона рублей» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте. Директору предприятия было внесено представление, а в отношении него возбуждено административное дело за невыплату заработной платы в установленные сроки. В настоящий момент долг перед работниками погашен полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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