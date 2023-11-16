В Новом Уренгое директор ЧОП задолжал охранникам три миллиона рублей

Прокуратура ЯНАО помогла работникам ЧОП «Ямал» получить зарплату

Директор ЧОП «Ямал» выплатил зарплату охранникам после напоминания прокурора Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) директор ООО «Ямал», которое оказывает охранные услуги, не выплачивал работникам заработную плату больше двух месяцев. Охранники обратились в прокуратуру, после чего задолженность почти в три миллиона рублей была погашена, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Нового Уренгоя проверила соблюдение требований трудового законодательства ООО „Ямал“. Установлено, что перед 55 работниками организации за август—сентябрь образовалась задолженность по заработной плате в размере 2,9 миллиона рублей» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

Директору предприятия было внесено представление, а в отношении него возбуждено административное дело за невыплату заработной платы в установленные сроки. В настоящий момент долг перед работниками погашен полностью.