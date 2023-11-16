В школах Копейска из-за эвакуации отменили занятия первой смены

17 ноября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

В школах Копейска прошли учения Фото: Анна Майорова © URA.RU В двух школах Копейска, города-спутника Челябинска, 17 ноября из-за учений отменили занятия первой смены. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В родительских чатах МОУ СОШ №48 распространили информацию о проведении учений. «В целях усиления антитеррористической безопасности на территории школы №48 прошло учебно-тренировочное занятие по отработке действий, навыков, знаний и умений работников и учащихся школы. В ходе тренировки было отработано взаимодействие всех силовых структур при угрозе террористического акта. Участие в мероприятии приняли сотрудники системы образования, специальные службы реагирования, полицейские, МЧС, скорая помощь, а также учителя и школьники», — уточнили URA.RU в чатах школы №48. В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что все требуемые мероприятия были проведены в полной мере. Родителям учеников школы №1 еще до начала уроков сообщили, что первая смена сегодня не учится. В школе №48 после эвакуации все занятия были также отменены.

В двух школах Копейска, города-спутника Челябинска, 17 ноября из-за учений отменили занятия первой смены. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В родительских чатах МОУ СОШ №48 распространили информацию о проведении учений. «В целях усиления антитеррористической безопасности на территории школы №48 прошло учебно-тренировочное занятие по отработке действий, навыков, знаний и умений работников и учащихся школы. В ходе тренировки было отработано взаимодействие всех силовых структур при угрозе террористического акта. Участие в мероприятии приняли сотрудники системы образования, специальные службы реагирования, полицейские, МЧС, скорая помощь, а также учителя и школьники», — уточнили URA.RU в чатах школы №48. В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что все требуемые мероприятия были проведены в полной мере. Родителям учеников школы №1 еще до начала уроков сообщили, что первая смена сегодня не учится. В школе №48 после эвакуации все занятия были также отменены.