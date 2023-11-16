В тюменском лагере игнорировали безопасность детей

На территории тюменского детского центра «Спутник» отсутствовала система непрерывного видеонаблюдения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. В лагере также отсутствовал металлоискатель.
«Прокуратурой была проведена проверка. Установлено, что в детском оздоровительно-образовательном центре „Спутник“ отсутствует система непрерывного видеонаблюдения объекта с архивированием и хранением данных в течение одного месяца», — указано в сообщении. В учреждении также отсутствовал ручной металлоискатель.
Суд обязал учреждение устранить нарушения. В течение одного месяца, по решению судьи, в центре «Спутник» установят соответствующе требованиям видеоустройства.
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