16 ноября 2023

В тюменском лагере игнорировали безопасность детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Пылков. Курган, лагерь, дети
В центре не было системы непрерывного видеонаблюдения и отсутствовал металлоискатель Фото:

На территории тюменского детского центра «Спутник» отсутствовала система непрерывного видеонаблюдения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. В лагере также отсутствовал металлоискатель.

«Прокуратурой была проведена проверка. Установлено, что в детском оздоровительно-образовательном центре „Спутник“ отсутствует система непрерывного видеонаблюдения объекта с архивированием и хранением данных в течение одного месяца», — указано в сообщении. В учреждении также отсутствовал ручной металлоискатель.

Суд обязал учреждение устранить нарушения. В течение одного месяца, по решению судьи, в центре «Спутник» установят соответствующе требованиям видеоустройства.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории тюменского детского центра «Спутник» отсутствовала система непрерывного видеонаблюдения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. В лагере также отсутствовал металлоискатель. «Прокуратурой была проведена проверка. Установлено, что в детском оздоровительно-образовательном центре „Спутник“ отсутствует система непрерывного видеонаблюдения объекта с архивированием и хранением данных в течение одного месяца», — указано в сообщении. В учреждении также отсутствовал ручной металлоискатель. Суд обязал учреждение устранить нарушения. В течение одного месяца, по решению судьи, в центре «Спутник» установят соответствующе требованиям видеоустройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...