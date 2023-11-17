Семья Кадырова готовится к войне. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готовится к войне
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Рамзан Кадыров заявил, что самое интересное впереди Фото:

Семья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова готовится к войне. Об этом сообщил сам глава региона во время огневой тренировки своих сыновей Ахмата и Адама.

«[Готовимся] к войне. Она только начинается. Самое интересное впереди», — ответил Кадыров на вопрос о том, к чему он готовится. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева. Он призвал устроить «войну без правил», которую навязывает РФ киевский режим.

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Семья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова готовится к войне. Об этом сообщил сам глава региона во время огневой тренировки своих сыновей Ахмата и Адама. «[Готовимся] к войне. Она только начинается. Самое интересное впереди», — ответил Кадыров на вопрос о том, к чему он готовится. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева. Он призвал устроить «войну без правил», которую навязывает РФ киевский режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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