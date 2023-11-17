Семья Кадырова готовится к войне. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готовится к войне

17 ноября 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что самое интересное впереди Фото: официальный сайт правительства Чеченской Республики Семья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова готовится к войне. Об этом сообщил сам глава региона во время огневой тренировки своих сыновей Ахмата и Адама. «[Готовимся] к войне. Она только начинается. Самое интересное впереди», — ответил Кадыров на вопрос о том, к чему он готовится. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева. Он призвал устроить «войну без правил», которую навязывает РФ киевский режим.

Семья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова готовится к войне. Об этом сообщил сам глава региона во время огневой тренировки своих сыновей Ахмата и Адама. «[Готовимся] к войне. Она только начинается. Самое интересное впереди», — ответил Кадыров на вопрос о том, к чему он готовится. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева. Он призвал устроить «войну без правил», которую навязывает РФ киевский режим.