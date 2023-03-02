Кадыров потребовал устроить «войну без правил» с украинским режимом

02 марта 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Нужно жестко разобраться с украинскими террористами, заявляет Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил», которую навязывает России киевский режим. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева», — пишет глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров потребовал уничтожить все, что имеет прямое или косвенное отношение к нападению: «Не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться». Он также отметил, что дальше идет «война без правил», которая развязана и навязана России «дьявольским режимом» Украины. Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. После нападения боевиков на населенные пункты РФ депутаты Госдумы предложили изменить статус специальной военной операции. Эксперты отмечают явное сходство действий диверсантов с тактикой банды чеченского террориста Шамиля Басаева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил», которую навязывает России киевский режим. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева», — пишет глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров потребовал уничтожить все, что имеет прямое или косвенное отношение к нападению: «Не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться». Он также отметил, что дальше идет «война без правил», которая развязана и навязана России «дьявольским режимом» Украины. Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. После нападения боевиков на населенные пункты РФ депутаты Госдумы предложили изменить статус специальной военной операции. Эксперты отмечают явное сходство действий диверсантов с тактикой банды чеченского террориста Шамиля Басаева.