Кадыров потребовал устроить «войну без правил» с украинским режимом

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Нужно жестко разобраться с украинскими террористами, заявляет Кадыров Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты атаковали Брянскую область

Необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил», которую навязывает России киевский режим. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева», — пишет глава Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров потребовал уничтожить все, что имеет прямое или косвенное отношение к нападению: «Не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться». Он также отметил, что дальше идет «война без правил», которая развязана и навязана России «дьявольским режимом» Украины.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. После нападения боевиков на населенные пункты РФ депутаты Госдумы предложили изменить статус специальной военной операции. Эксперты отмечают явное сходство действий диверсантов с тактикой банды чеченского террориста Шамиля Басаева.

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Необходимо уничтожить украинских террористов, а после принять ответные меры в отношении Киева, устроить «войну без правил», которую навязывает России киевский режим. Об этом заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева», — пишет глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров потребовал уничтожить все, что имеет прямое или косвенное отношение к нападению: «Не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться». Он также отметил, что дальше идет «война без правил», которая развязана и навязана России «дьявольским режимом» Украины. Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа украинских националистов проникла в Брянскую область и обстреляла автомобиль, в результате нападения ранен ребенок, один человек погиб. После нападения боевиков на населенные пункты РФ депутаты Госдумы предложили изменить статус специальной военной операции. Эксперты отмечают явное сходство действий диверсантов с тактикой банды чеченского террориста Шамиля Басаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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