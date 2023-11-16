Аукцион по продаже недостроя состоится 16 января 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска продает недостроенный склад на улице Валдайской, изъятый по суду у бизнесмена Рудольфа Бископа. Здание с момента последних торгов подешевело на 12 миллионов рублей. Торги пройдут 16 января 2024 года, сообщается на сайте мэрии.

«В Челябинске объявлен аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного по улице Валдайская, 13А. Торги пройдут 16 января 2024 года в 10 часов», — говорится на сайте.

В июле лот выставлялся по цене 46 млн 575 тысяч рублей. На данный момент стартовая цена недостроя снижена до 35 миллионов рублей.

Площадь недостроенного склада составляет 4 тысячи 686 квадратных метров. Вид разрешенного использования участка, на котором размещен объект, — для завершения строительства склада. Заявки на участие в торгах можно подавать с 20 ноября.

Согласно сервису СБИС, индивидуальный предприниматель Рудольф Бископ занимается торговлей строительными материалами и изделиями. Также бизнесмен осуществляет 18 видов деятельности, в числе которых строительство жилых и нежилых зданий, производство строительно-монтажных, кровельных работ, оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.