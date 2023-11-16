Пермяка осудят за угон дорожного катка и кражу слухового аппарата. Видео

17 ноября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Молодой человек решил прокатиться на катке и врезался в столб Фото: Георгий Бергал © URA.RU Жителя Краснокамска (Пермский край) будут судить за угон асфальтоукладчика. Также пермяк обвиняется в краже денег и слухового аппарата у своего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В июле 2023 года пермяк отдыхал в одном из городских баров. Около пяти утра он с товарищами шел по улице и увидел дорожный каток, внутри которого были ключи зажигания. Молодые люди сели в асфальтоукладчик и решили прокатиться. Развлечение закончилось после того, как каток врезался в дорожный столб», — рассказали в полиции. Помимо этого, 20-летний пермяк украл у своего дедушки пакет с деньгами, слуховым аппаратом и скидочными картами, когда находился в гостях. Полицейские установили, что молодой человек потратил украденные деньги на новый телефон. Также он купил футбольный мяч, шорты и футболку. Сейчас расследование преступлений завершено, уголовное дело направлено в суд.

Жителя Краснокамска (Пермский край) будут судить за угон асфальтоукладчика. Также пермяк обвиняется в краже денег и слухового аппарата у своего дедушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В июле 2023 года пермяк отдыхал в одном из городских баров. Около пяти утра он с товарищами шел по улице и увидел дорожный каток, внутри которого были ключи зажигания. Молодые люди сели в асфальтоукладчик и решили прокатиться. Развлечение закончилось после того, как каток врезался в дорожный столб», — рассказали в полиции. Помимо этого, 20-летний пермяк украл у своего дедушки пакет с деньгами, слуховым аппаратом и скидочными картами, когда находился в гостях. Полицейские установили, что молодой человек потратил украденные деньги на новый телефон. Также он купил футбольный мяч, шорты и футболку. Сейчас расследование преступлений завершено, уголовное дело направлено в суд.