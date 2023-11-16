В Екатеринбурге на остановке обнаружили труп мужчины

Следователи начали проверку после смерти мужчины (архивное фото)
В Екатеринбурге на остановке нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Тело было найдено вечером 16 ноября на улице Бажова. Предварительно, признаков криминала нет», — пояснил собеседник агентства.
Информацию о смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи организовали проверку по данному факту. Погибшему екатеринбуржцу было 49 лет, добавили в ГУ МВД по Свердловской области.
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