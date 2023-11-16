16 ноября 2023

В Екатеринбурге на остановке обнаружили труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие в сквере им. Д. Неру. Екатеринбург, следователи, чп, полиция, оперативная группа, чрезвычайное происшествие, следственная группа, оперативники
Следователи начали проверку после смерти мужчины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на остановке нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тело было найдено вечером 16 ноября на улице Бажова. Предварительно, признаков криминала нет», — пояснил собеседник агентства.

Информацию о смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи организовали проверку по данному факту. Погибшему екатеринбуржцу было 49 лет, добавили в ГУ МВД по Свердловской области.

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В Екатеринбурге на остановке нашли тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тело было найдено вечером 16 ноября на улице Бажова. Предварительно, признаков криминала нет», — пояснил собеседник агентства. Информацию о смерти мужчины URA.RU подтвердили в СУ СКР по Свердловской области. Следователи организовали проверку по данному факту. Погибшему екатеринбуржцу было 49 лет, добавили в ГУ МВД по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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