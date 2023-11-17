Песков: никто не даст Моргенштерну* гарантий безопасности в России

Идея рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) съездить с концертом на передовую, чтобы потом снова начать выступать в России, является неуместной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, артисту не гарантирована безопасность.
«Даже гипотетически себе представить поездку Моргенштерна на фронт [невозможно]. Ему никто не сможет дать гарантию безопасности», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что идея рэпера неуместна и невыполнима, он не должен питать иллюзий.
Моргенштерна внесли в реестр физлиц — иноагентов за связь с Украиной, передает «Ридус». В недавнем интервью на Youtube Ксении Собчак рэпер признался, что мечтает вернуться в РФ, передают «Дни.ру».
Идея рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) съездить с концертом на передовую, чтобы потом снова начать выступать в России, является неуместной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, артисту не гарантирована безопасность. «Даже гипотетически себе представить поездку Моргенштерна на фронт [невозможно]. Ему никто не сможет дать гарантию безопасности», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что идея рэпера неуместна и невыполнима, он не должен питать иллюзий. Моргенштерна внесли в реестр физлиц — иноагентов за связь с Украиной, передает «Ридус». В недавнем интервью на Youtube Ксении Собчак рэпер признался, что мечтает вернуться в РФ, передают «Дни.ру». *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.