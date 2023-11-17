Песков: никто не даст Моргенштерну* гарантий безопасности в России

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков сообщил, что идея Моргенштерна* о концерте на передовой невыполнима и неуместна Фото:

Идея рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) съездить с концертом на передовую, чтобы потом снова начать выступать в России, является неуместной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, артисту не гарантирована безопасность.

«Даже гипотетически себе представить поездку Моргенштерна на фронт [невозможно]. Ему никто не сможет дать гарантию безопасности», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что идея рэпера неуместна и невыполнима, он не должен питать иллюзий.

Моргенштерна внесли в реестр физлиц — иноагентов за связь с Украиной, передает «Ридус». В недавнем интервью на Youtube Ксении Собчак рэпер признался, что мечтает вернуться в РФ, передают «Дни.ру».

*Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.

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Идея рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) съездить с концертом на передовую, чтобы потом снова начать выступать в России, является неуместной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, артисту не гарантирована безопасность. «Даже гипотетически себе представить поездку Моргенштерна на фронт [невозможно]. Ему никто не сможет дать гарантию безопасности», — заявил Песков в интервью youtube-каналу MGIMO360 TV. Он отметил, что идея рэпера неуместна и невыполнима, он не должен питать иллюзий. Моргенштерна внесли в реестр физлиц — иноагентов за связь с Украиной, передает «Ридус». В недавнем интервью на Youtube Ксении Собчак рэпер признался, что мечтает вернуться в РФ, передают «Дни.ру». *Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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