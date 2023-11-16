В Тюмени ищут перевозчика для ключевых автобусных маршрутов

В Тюмени начались торги по поиску пассажирского перевозчика на три года

17 ноября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Новому перевозчику предстоит обслуживать основные городские маршруты в следующие три года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская администрация объявила закупку, с помощью которой определит основного пассажирского перевозчика на следующие три года. Подрядчику предстоит работать на ключевых маршрутах города, говорится в карточке торгов на площадке ЕИС «Закупки». «Процедура № 0167300000523000844, заказчик — управление муниципальных закупок Тюмени. Объект закупки — выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Начальная цена закупки — 363,2 млн рублей», — сообщает портал. В документах, приложенных к торгам, прописаны объемы работ и основные требования к автотранспорту. В частности, известно, что перевозчику предстоит обслуживать ключевые городские маршруты — №№ 2, 11, 13, 67, 97 и другие. В настоящий момент, по данным портала «Тюменский транспорт», на этих маршрутах работают автобусы АО «ТПАТП №1». Все автобусы должны быть оформлены в единой цветовой гамме и брендированы по установленному администрацией образцу. Среди требований к оборудованию есть также системы видеонаблюдения и оповещения о названиях остановок. Все машины должны иметь двигатель не ниже четвертого экологического класса.

Тюменская администрация объявила закупку, с помощью которой определит основного пассажирского перевозчика на следующие три года. Подрядчику предстоит работать на ключевых маршрутах города, говорится в карточке торгов на площадке ЕИС «Закупки». «Процедура № 0167300000523000844, заказчик — управление муниципальных закупок Тюмени. Объект закупки — выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Начальная цена закупки — 363,2 млн рублей», — сообщает портал. В документах, приложенных к торгам, прописаны объемы работ и основные требования к автотранспорту. В частности, известно, что перевозчику предстоит обслуживать ключевые городские маршруты — №№ 2, 11, 13, 67, 97 и другие. В настоящий момент, по данным портала «Тюменский транспорт», на этих маршрутах работают автобусы АО «ТПАТП №1». Все автобусы должны быть оформлены в единой цветовой гамме и брендированы по установленному администрацией образцу. Среди требований к оборудованию есть также системы видеонаблюдения и оповещения о названиях остановок. Все машины должны иметь двигатель не ниже четвертого экологического класса.