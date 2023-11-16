В Перми взлетели цены на аренду маленьких квартир

Цены на аренду маленьких квартир в Перми выросли на 24,9%

17 ноября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

За небольшую квартиру в Перми придется платить 17 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми увеличилась стоимость аренды студий и однокомнатных квартир. Средний платеж с начала 2023 года вырос почти на 25%, сообщили аналитики сервиса «Мир квартир». «В России с начала года арендные ставки на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров значительно выросли, а предложение, напротив, сильно сократилось. В Перми арендная ставка увеличилась на 24,9%. Средняя стоимость ежемесячного платежа составляет 17,1 тысячи рублей», — говорится в исследовании. Больше всего аренда выросла в Чебоксарах (+45%). Далее идет Новосибирск (+42,6%). Тройку замыкает Челябинск (+41,2%). В трех городах, наоборот, ставки снизились. Доступнее стали квартиры в Якутске (-6,1%), Ставрополе (-3,9%) и Чите (-2,7%). Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость аренды комнат. В октябре средняя ставка составляла 8,5 тысячи рублей в месяц.

В Перми увеличилась стоимость аренды студий и однокомнатных квартир. Средний платеж с начала 2023 года вырос почти на 25%, сообщили аналитики сервиса «Мир квартир». «В России с начала года арендные ставки на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров значительно выросли, а предложение, напротив, сильно сократилось. В Перми арендная ставка увеличилась на 24,9%. Средняя стоимость ежемесячного платежа составляет 17,1 тысячи рублей», — говорится в исследовании. Больше всего аренда выросла в Чебоксарах (+45%). Далее идет Новосибирск (+42,6%). Тройку замыкает Челябинск (+41,2%). В трех городах, наоборот, ставки снизились. Доступнее стали квартиры в Якутске (-6,1%), Ставрополе (-3,9%) и Чите (-2,7%). Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость аренды комнат. В октябре средняя ставка составляла 8,5 тысячи рублей в месяц.