16 ноября 2023

В Перми взлетели цены на аренду маленьких квартир

Цены на аренду маленьких квартир в Перми выросли на 24,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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За небольшую квартиру в Перми придется платить 17 тысяч рублей в месяц Фото:

В Перми увеличилась стоимость аренды студий и однокомнатных квартир. Средний платеж с начала 2023 года вырос почти на 25%, сообщили аналитики сервиса «Мир квартир».

«В России с начала года арендные ставки на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров значительно выросли, а предложение, напротив, сильно сократилось. В Перми арендная ставка увеличилась на 24,9%. Средняя стоимость ежемесячного платежа составляет 17,1 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

Больше всего аренда выросла в Чебоксарах (+45%). Далее идет Новосибирск (+42,6%). Тройку замыкает Челябинск (+41,2%). В трех городах, наоборот, ставки снизились. Доступнее стали квартиры в Якутске (-6,1%), Ставрополе (-3,9%) и Чите (-2,7%).

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость аренды комнат. В октябре средняя ставка составляла 8,5 тысячи рублей в месяц.

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В Перми увеличилась стоимость аренды студий и однокомнатных квартир. Средний платеж с начала 2023 года вырос почти на 25%, сообщили аналитики сервиса «Мир квартир». «В России с начала года арендные ставки на студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 квадратных метров значительно выросли, а предложение, напротив, сильно сократилось. В Перми арендная ставка увеличилась на 24,9%. Средняя стоимость ежемесячного платежа составляет 17,1 тысячи рублей», — говорится в исследовании. Больше всего аренда выросла в Чебоксарах (+45%). Далее идет Новосибирск (+42,6%). Тройку замыкает Челябинск (+41,2%). В трех городах, наоборот, ставки снизились. Доступнее стали квартиры в Якутске (-6,1%), Ставрополе (-3,9%) и Чите (-2,7%). Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросла стоимость аренды комнат. В октябре средняя ставка составляла 8,5 тысячи рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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