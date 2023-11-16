В ЯНАО отправится в колонию наркодилер, устроивший побег из-под стражи

Суд Нового Уренгоя приговорил наркодилера к 11 годам колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Побег наркодилеров из-под стражи в Новом Уренгое

Суд Нового Уренгоя (ЯНАО) приговорил жителя Ноябрьска Юрия Брагина к одиннадцати годам лишения свободы за покушение на сбыт синтетического наркотика в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области. Ранее Брагин с подельником устроили побег из-под стражи, но были оперативно задержаны.

«Юрий Брагин признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере в составе организованной группы, с использованием интернета. Ему назначено наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 600 тысяч рублей, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба РУ ФСБ по Тюменской области.

Осужденный проживал в Ноябрьске. Желая незаконно обогатиться, он пытался перевезти сверток с 740 граммами синтетического наркотика в Новый Уренгой, где и был задержан силовиками в ходе совместной операции.

Во время судебного процесса Брагин и его подельник Сенаси Салиндер распылили струю газа из перцового баллончика в лицо полицейскому и попытались скрыться, но были вскоре задержаны. По данным СМИ, у них мог быть сообщник среди конвоиров, но пресс-службы силовых структур не подтвердили эту информацию. Согласно данным, опубликованным на сайте Новоуренгойского городского суда, в настоящее время Брагина и Салиндера судят за побег из-под стражи.