В Верхней Пымше (Свердловская область) скончался подполковник полиции в отставке Эльман Алимуса оглы Алиев. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД России «Верхнепышминский».
«Эльман Алимуса оглы Алиев умер 15 ноября. Руководство и личный состав МО МВД России „Верхнепышминский“, совет ветеранов глубоко скорбят по случаю смерти товарища и выражают искренние соболезнования его родным и близким», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».
Экс-силовику было 63 года. Службу он начал в ОВД Верхней Пышмы в феврале 1992 года. На пенсию мужчина вышел в 2015-м. Прощание с ним состоится утром 18 ноября в траурном зале на Балтымской, 19 в Верхней Пышме.
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