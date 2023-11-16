16 ноября 2023

В Верхней Пышме скончался подполковник полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
Силовику было 63 года Фото:

В Верхней Пымше (Свердловская область) скончался подполковник полиции в отставке Эльман Алимуса оглы Алиев. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД России «Верхнепышминский».

«Эльман Алимуса оглы Алиев умер 15 ноября. Руководство и личный состав МО МВД России „Верхнепышминский“, совет ветеранов глубоко скорбят по случаю смерти товарища и выражают искренние соболезнования его родным и близким», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Экс-силовику было 63 года. Службу он начал в ОВД Верхней Пышмы в феврале 1992 года. На пенсию мужчина вышел в 2015-м. Прощание с ним состоится утром 18 ноября в траурном зале на Балтымской, 19 в Верхней Пышме.

Фото:

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В Верхней Пымше (Свердловская область) скончался подполковник полиции в отставке Эльман Алимуса оглы Алиев. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД России «Верхнепышминский». «Эльман Алимуса оглы Алиев умер 15 ноября. Руководство и личный состав МО МВД России „Верхнепышминский“, совет ветеранов глубоко скорбят по случаю смерти товарища и выражают искренние соболезнования его родным и близким», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Экс-силовику было 63 года. Службу он начал в ОВД Верхней Пышмы в феврале 1992 года. На пенсию мужчина вышел в 2015-м. Прощание с ним состоится утром 18 ноября в траурном зале на Балтымской, 19 в Верхней Пышме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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