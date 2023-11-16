Правительство РФ профинансировало соцконтракты жителей ЯНАО

Правительство РФ направило дополнительное финансирование для поддержки граждан ЯНАО в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов <…>», — сказано в документе, опубликованном на портале правительства РФ. Согласно документу, в Ямало-Ненецкий автономный округ будет направлено 13 млн 147 тысяч рублей.
Социальный контракт — это особый договор, который заключается между органами социальной защиты и малоимущей семьей. Соцконтракт позволяет получить новую квалификацию, пройти переобучение на новую профессию или получить деньги на покупку необходимых товаров — одежды, обуви, школьных товаров для детей.
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