Правительство РФ профинансировало соцконтракты жителей ЯНАО

17 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО смогут получить поддержку в форме соцконтракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ направило дополнительное финансирование для поддержки граждан ЯНАО в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов <…>», — сказано в документе, опубликованном на портале правительства РФ. Согласно документу, в Ямало-Ненецкий автономный округ будет направлено 13 млн 147 тысяч рублей. Социальный контракт — это особый договор, который заключается между органами социальной защиты и малоимущей семьей. Соцконтракт позволяет получить новую квалификацию, пройти переобучение на новую профессию или получить деньги на покупку необходимых товаров — одежды, обуви, школьных товаров для детей.

Правительство РФ направило дополнительное финансирование для поддержки граждан ЯНАО в форме социального контракта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов <…>», — сказано в документе, опубликованном на портале правительства РФ. Согласно документу, в Ямало-Ненецкий автономный округ будет направлено 13 млн 147 тысяч рублей. Социальный контракт — это особый договор, который заключается между органами социальной защиты и малоимущей семьей. Соцконтракт позволяет получить новую квалификацию, пройти переобучение на новую профессию или получить деньги на покупку необходимых товаров — одежды, обуви, школьных товаров для детей.