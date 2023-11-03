03 ноября 2023

Несколько сотен тысяч человек посетили стенд ХМАО на выставке «Россия». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, россия
Стенд ХМАО на ВДНХ в Москве посетили 200 тысяч человек Фото:

Стренд ХМАО на международной выставке «Россия» в Москве уже посетили 200 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры.

«Всего более миллиона человек пришли насладиться уникальными экспозициями на Международной выставке „Россия“. Из них 200 тысяч гостей посетили стенд Югры. Он находится в павильоне № 75В на ВДНХ в Москве», — передает правительство региона в telegram-канале. Там уточнили, что для всех посетителей вход свободный.

Вице-губернатор ХМАО Сергей Афанасьев на выставке рассказал журналистам URA.RU, какие есть достижения у региона. А также он дополнил, что Югра приглашает всех 23 ноября на День округа на международный форум «Россия».

Ранее правительство Югры сообщало, что 4 октября регион открыл свой стенд на выставке «Россия». Посетителей стенда планировали обвязать самым длинным шарфом в РФ, занесенным в книгу рекордов страны. Также там дополнили, что уникальные экспонаты будут доступны гостям на протяжении всего времени работы выставки с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

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Стренд ХМАО на международной выставке «Россия» в Москве уже посетили 200 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства Югры. «Всего более миллиона человек пришли насладиться уникальными экспозициями на Международной выставке „Россия“. Из них 200 тысяч гостей посетили стенд Югры. Он находится в павильоне № 75В на ВДНХ в Москве», — передает правительство региона в telegram-канале. Там уточнили, что для всех посетителей вход свободный. Вице-губернатор ХМАО Сергей Афанасьев на выставке рассказал журналистам URA.RU, какие есть достижения у региона. А также он дополнил, что Югра приглашает всех 23 ноября на День округа на международный форум «Россия». Ранее правительство Югры сообщало, что 4 октября регион открыл свой стенд на выставке «Россия». Посетителей стенда планировали обвязать самым длинным шарфом в РФ, занесенным в книгу рекордов страны. Также там дополнили, что уникальные экспонаты будут доступны гостям на протяжении всего времени работы выставки с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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