К концу года в РФ создадут сегмент Международной системы мониторинга по ДВЗЯИ

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Фрунзенская набережная. Москва, министерство обороны рф
Российский сегмент МСМ по ОДВЗЯИ будет создан к концу 2023 года Фото:

К концу 2023 года планируется создать российский сегмент Международной системы мониторинга (МСМ) в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). ОБ этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российский сегмент МСМ в рамках ОДВЗЯИ будет создан до конца 2023 года», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что окончание создания российского сегмента МСМ подтверждает приверженность России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире.

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К концу 2023 года планируется создать российский сегмент Международной системы мониторинга (МСМ) в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). ОБ этом рассказали в Минобороны РФ. «Российский сегмент МСМ в рамках ОДВЗЯИ будет создан до конца 2023 года», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что окончание создания российского сегмента МСМ подтверждает приверженность России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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