К концу года в РФ создадут сегмент Международной системы мониторинга по ДВЗЯИ

Российский сегмент МСМ по ОДВЗЯИ будет создан к концу 2023 года
К концу 2023 года планируется создать российский сегмент Международной системы мониторинга (МСМ) в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). ОБ этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российский сегмент МСМ в рамках ОДВЗЯИ будет создан до конца 2023 года», —
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