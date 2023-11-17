Свердловский министр транспорта получил медаль участника СВО и ушел в отставку

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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, старков василий
Василий Старков решил покинуть должность министра по собственному желанию Фото:

Василий Старков, возглавлявший свердловское министерство транспорта с 2016 года, написал заявление об уходе с поста. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

По данным агентства, исполняющим обязанности главы минтранса будет первый заместитель Старкова Денис Чегаев. Сам Василий Старков перед тем, как покинуть правительство, был награжден медалью «Участника специальной военной операции». Агентство попыталось получить его комментарий, но на звонок никто не ответил.

Василий Старков возглавил областной минтранс в ноябре 2016 года. До этого он работал начальником управления автомобильных дорог Свердловской области.

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Василий Старков, возглавлявший свердловское министерство транспорта с 2016 года, написал заявление об уходе с поста. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. По данным агентства, исполняющим обязанности главы минтранса будет первый заместитель Старкова Денис Чегаев. Сам Василий Старков перед тем, как покинуть правительство, был награжден медалью «Участника специальной военной операции». Агентство попыталось получить его комментарий, но на звонок никто не ответил. Василий Старков возглавил областной минтранс в ноябре 2016 года. До этого он работал начальником управления автомобильных дорог Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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