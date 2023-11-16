Реконструкцией аэропорта в ЯНАО займется московская компания

Реконструкцией аэропорта в Салехарде (ЯНАО) займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Победитель конкурса на проектирование, строительство и эксплуатацию аэропорта в г. Салехарде ООО „НОВАПОРТ-Проект“. Следующий этап — процедура переговоров, в случае успешного завершения которой будет принято решение о заключении концессионного соглашения», — уточняет пресс-служба.
Если стороны договорятся, то компания должна будет увеличить площадь и пропускную способность аэровокзала. Планируется, что в аэропорту также обновят парковочные места и взлетно-посадочные полосы.
Ранее URA.RU сообщала о том, что на реконструкцию аэропорта претендуют два крупных подрядчика. Конкурсная комиссия должна выбрать лучшее предложение по модернизации аэропорта в Салехарде.
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