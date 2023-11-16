16 ноября 2023

Реконструкцией аэропорта в ЯНАО займется московская компания

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
Здание аэропорта Салехарда модернизируют Фото:

Реконструкцией аэропорта в Салехарде (ЯНАО) займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Победитель конкурса на проектирование, строительство и эксплуатацию аэропорта в г. Салехарде ООО „НОВАПОРТ-Проект“. Следующий этап — процедура переговоров, в случае успешного завершения которой будет принято решение о заключении концессионного соглашения», — уточняет пресс-служба.

Если стороны договорятся, то компания должна будет увеличить площадь и пропускную способность аэровокзала. Планируется, что в аэропорту также обновят парковочные места и взлетно-посадочные полосы.

Ранее URA.RU сообщала о том, что на реконструкцию аэропорта претендуют два крупных подрядчика. Конкурсная комиссия должна выбрать лучшее предложение по модернизации аэропорта в Салехарде.

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Реконструкцией аэропорта в Салехарде (ЯНАО) займется ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированная в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Победитель конкурса на проектирование, строительство и эксплуатацию аэропорта в г. Салехарде ООО „НОВАПОРТ-Проект“. Следующий этап — процедура переговоров, в случае успешного завершения которой будет принято решение о заключении концессионного соглашения», — уточняет пресс-служба. Если стороны договорятся, то компания должна будет увеличить площадь и пропускную способность аэровокзала. Планируется, что в аэропорту также обновят парковочные места и взлетно-посадочные полосы. Ранее URA.RU сообщала о том, что на реконструкцию аэропорта претендуют два крупных подрядчика. Конкурсная комиссия должна выбрать лучшее предложение по модернизации аэропорта в Салехарде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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