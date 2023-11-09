В Салехарде на реконструкцию аэропорта претендуют два крупных подрядчика

«Новапорт-Проект» и «Салехардаэроинвест» претендуют на концессию в Салехарде

Власти рассмотрят заявки претендентов на концессию в аэропорту Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) представители ООО «Новапорт-Проект» и ООО «Салехардаэроинвест» представили конкурсной комиссии предложения по концессионному соглашению реконструкции аэропорта окружной столицы. Заседание комиссии прошло 9 ноября, следует из протокола вскрытия конвертов.

«Документ фиксирует результат работы комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников конкурса по условиям заключения соглашения на проектирование, строительство и эксплуатацию аэропорта Салехард. После рассмотрения предложений будет определен победитель», — прокомментировала пресс-служба губернатора ЯНАО протокол, опубликованный на официальном сайте окружного правительства.

Представители ООО «Салехардаэроинвест», зарегистрированного в Екатеринбурге не стали снижать первоначальную долю концедента в 6 миллиардов 374 миллиона рублей, но готовы обеспечить обслуживание пассажиров на площади в 10 тысяч квадратных метров. Представители ООО «Новапорт-Проект», зарегистрированного в Москве, предложили снизить долю концедента до 3 миллиардов 476 миллионов рублей в взять для обслуживания пассажиров 9800 квадратных метров.

Теперь конкурсной комиссии под председательством первого замгубернатора ЯНАО Александра Калинина, предстоит выбрать лучшее предложение. Развитие аэропорта окружной столицы предполагает внедрение современных технологий обслуживания пассажиров и воздушных судов, реконструкцию аэровокзального комплекса и другие шаги.

Ранее URA.RU рассказало, что реконструкция аэропорта в Салехарде пройдет по сценарию Нового Уренгоя, то есть путем концессионного соглашения. При подаче заявок на конкурс у концессионеров возникали вопросы по оформлению документации.