В Свердловской области 17-летний парень покончил с собой

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Инцидент произошел в Пышминском районе Фото:

В Пышминском районе (Свердловская область) 17-летний парень покончил с собой. Это произошло в одном из цехов, пишут в соцсетях.

«Погибшему было 17 лет, он покончил с собой в одном из цехов в колхозе имени Пятилетки в Пышминском районе. По данному факту полицейские возбудили дело по статье „Доведение до самоубийства“», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Пышминском районе (Свердловская область) 17-летний парень покончил с собой. Это произошло в одном из цехов, пишут в соцсетях. «Погибшему было 17 лет, он покончил с собой в одном из цехов в колхозе имени Пятилетки в Пышминском районе. По данному факту полицейские возбудили дело по статье „Доведение до самоубийства“», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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