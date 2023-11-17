В Свердловской области 17-летний парень покончил с собой

17 ноября 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Пышминском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пышминском районе (Свердловская область) 17-летний парень покончил с собой. Это произошло в одном из цехов, пишут в соцсетях. «Погибшему было 17 лет, он покончил с собой в одном из цехов в колхозе имени Пятилетки в Пышминском районе. По данному факту полицейские возбудили дело по статье „Доведение до самоубийства“», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

В Пышминском районе (Свердловская область) 17-летний парень покончил с собой. Это произошло в одном из цехов, пишут в соцсетях. «Погибшему было 17 лет, он покончил с собой в одном из цехов в колхозе имени Пятилетки в Пышминском районе. По данному факту полицейские возбудили дело по статье „Доведение до самоубийства“», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СК по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.