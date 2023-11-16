16 ноября 2023

Тюменские врачи провели сложнейшую операцию ребенку с редкой болезнью

Тюменские врачи спасли ребенка с кистами в брюшной полости
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка прооперировали детские хирурги ОКБ №2 Фото:

Детские хирурги тюменской ОКБ №2 провели операцию ребенку с кистами в брюшной полости. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Патология является сложной и редкой у детей.

«Сложность операции заключалась в том, что одна из кист локализовалась в труднодоступном месте — воротах печени. Она захватывала сосуды и близлежащие органы. Малоинвазивным лапароскопическим методом детские хирурги успешно удалили все кистозные образования, находившиеся в брюшной полости без повреждений», — сообщили в ведомстве.

Множественные кисты в брюшной полости были выявлены у ребенка в раннем возрасте. С течением времени они увеличились в размерах. Поскольку данная патология считается достаточно сложной и редкой, врачи приняли решение об операции. В настоящий момент юная пациентка проходит реабилитация и скоро будет выписана домой.

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Детские хирурги тюменской ОКБ №2 провели операцию ребенку с кистами в брюшной полости. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Патология является сложной и редкой у детей. «Сложность операции заключалась в том, что одна из кист локализовалась в труднодоступном месте — воротах печени. Она захватывала сосуды и близлежащие органы. Малоинвазивным лапароскопическим методом детские хирурги успешно удалили все кистозные образования, находившиеся в брюшной полости без повреждений», — сообщили в ведомстве. Множественные кисты в брюшной полости были выявлены у ребенка в раннем возрасте. С течением времени они увеличились в размерах. Поскольку данная патология считается достаточно сложной и редкой, врачи приняли решение об операции. В настоящий момент юная пациентка проходит реабилитация и скоро будет выписана домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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