Тюменские врачи провели сложнейшую операцию ребенку с редкой болезнью

Тюменские врачи спасли ребенка с кистами в брюшной полости

17 ноября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Ребенка прооперировали детские хирурги ОКБ №2 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Детские хирурги тюменской ОКБ №2 провели операцию ребенку с кистами в брюшной полости. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Патология является сложной и редкой у детей. «Сложность операции заключалась в том, что одна из кист локализовалась в труднодоступном месте — воротах печени. Она захватывала сосуды и близлежащие органы. Малоинвазивным лапароскопическим методом детские хирурги успешно удалили все кистозные образования, находившиеся в брюшной полости без повреждений», — сообщили в ведомстве. Множественные кисты в брюшной полости были выявлены у ребенка в раннем возрасте. С течением времени они увеличились в размерах. Поскольку данная патология считается достаточно сложной и редкой, врачи приняли решение об операции. В настоящий момент юная пациентка проходит реабилитация и скоро будет выписана домой.

Детские хирурги тюменской ОКБ №2 провели операцию ребенку с кистами в брюшной полости. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Патология является сложной и редкой у детей. «Сложность операции заключалась в том, что одна из кист локализовалась в труднодоступном месте — воротах печени. Она захватывала сосуды и близлежащие органы. Малоинвазивным лапароскопическим методом детские хирурги успешно удалили все кистозные образования, находившиеся в брюшной полости без повреждений», — сообщили в ведомстве. Множественные кисты в брюшной полости были выявлены у ребенка в раннем возрасте. С течением времени они увеличились в размерах. Поскольку данная патология считается достаточно сложной и редкой, врачи приняли решение об операции. В настоящий момент юная пациентка проходит реабилитация и скоро будет выписана домой.