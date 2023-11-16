16 ноября 2023

Пермяк стал чемпионом мира по карате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие спорткомплекса Пионер. Сургут, удар, боевые искусства, карате, спортшкола, кунг-фу
Пермяк уже не первый раз выигрывает Чемпионат мира Фото:

Пермяк Денис Кухарев выиграл Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате, который проходил 17 ноября в Токио. Он одержал победу в трех боях и был награжден золотой медалью в возрастной категории 35-39 лет.

«Первый бой был достаточно тяжелым. Но остальные два боя я выиграл, не оставив ни единого шанса соперникам. Это уже седьмая победа на Чемпионате мира», — рассказал Денис Кухарев корреспонденту агентства.

Он добавил, что ехал на соревнования с надеждой попасть на пьедестал. После победы спортсмен не торопится возвращаться домой. Он планирует пройти экзамен на черный пояс, который проводя на горе Мицуминэ в Токио. «Испытание длится три дня. Оно довольно сложное. Тем, кто успешно его проходит, присваивают высший четвертый дан (степень мастерства — прим. URA.RU)», — отметил спортсмен.

Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате проходит в столице Японии с 17 по 19 ноября. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из России. Кроме Дениса Кухарева в боях приняли участие уроженцы Пермского края Пархоменко Роман и Лузин Андрей. Все российские спортсмены в первом дне соревнований одержали победы и были отобраны для дальнейшего участия в боях Чемпионата.

Пермяк впервые одержал победу на мировом уровне в возрастной категории 35-39 лет
Пермяк впервые одержал победу на мировом уровне в возрастной категории 35-39 лет

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Пермяк Денис Кухарев выиграл Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате, который проходил 17 ноября в Токио. Он одержал победу в трех боях и был награжден золотой медалью в возрастной категории 35-39 лет. «Первый бой был достаточно тяжелым. Но остальные два боя я выиграл, не оставив ни единого шанса соперникам. Это уже седьмая победа на Чемпионате мира», — рассказал Денис Кухарев корреспонденту агентства. Он добавил, что ехал на соревнования с надеждой попасть на пьедестал. После победы спортсмен не торопится возвращаться домой. Он планирует пройти экзамен на черный пояс, который проводя на горе Мицуминэ в Токио. «Испытание длится три дня. Оно довольно сложное. Тем, кто успешно его проходит, присваивают высший четвертый дан (степень мастерства — прим. URA.RU)», — отметил спортсмен. Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате проходит в столице Японии с 17 по 19 ноября. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из России. Кроме Дениса Кухарева в боях приняли участие уроженцы Пермского края Пархоменко Роман и Лузин Андрей. Все российские спортсмены в первом дне соревнований одержали победы и были отобраны для дальнейшего участия в боях Чемпионата.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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