Пермяк стал чемпионом мира по карате. Фото

17 ноября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Пермяк уже не первый раз выигрывает Чемпионат мира Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермяк Денис Кухарев выиграл Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате, который проходил 17 ноября в Токио. Он одержал победу в трех боях и был награжден золотой медалью в возрастной категории 35-39 лет. «Первый бой был достаточно тяжелым. Но остальные два боя я выиграл, не оставив ни единого шанса соперникам. Это уже седьмая победа на Чемпионате мира», — рассказал Денис Кухарев корреспонденту агентства. Он добавил, что ехал на соревнования с надеждой попасть на пьедестал. После победы спортсмен не торопится возвращаться домой. Он планирует пройти экзамен на черный пояс, который проводя на горе Мицуминэ в Токио. «Испытание длится три дня. Оно довольно сложное. Тем, кто успешно его проходит, присваивают высший четвертый дан (степень мастерства — прим. URA.RU)», — отметил спортсмен. Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате проходит в столице Японии с 17 по 19 ноября. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из России. Кроме Дениса Кухарева в боях приняли участие уроженцы Пермского края Пархоменко Роман и Лузин Андрей. Все российские спортсмены в первом дне соревнований одержали победы и были отобраны для дальнейшего участия в боях Чемпионата. Пермяк впервые одержал победу на мировом уровне в возрастной категории 35-39 лет Фото предоставлено Денисом Кухаревым

Пермяк Денис Кухарев выиграл Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате, который проходил 17 ноября в Токио. Он одержал победу в трех боях и был награжден золотой медалью в возрастной категории 35-39 лет. «Первый бой был достаточно тяжелым. Но остальные два боя я выиграл, не оставив ни единого шанса соперникам. Это уже седьмая победа на Чемпионате мира», — рассказал Денис Кухарев корреспонденту агентства. Он добавил, что ехал на соревнования с надеждой попасть на пьедестал. После победы спортсмен не торопится возвращаться домой. Он планирует пройти экзамен на черный пояс, который проводя на горе Мицуминэ в Токио. «Испытание длится три дня. Оно довольно сложное. Тем, кто успешно его проходит, присваивают высший четвертый дан (степень мастерства — прим. URA.RU)», — отметил спортсмен. Абсолютный Чемпионат Мира по киокушинкай карате проходит в столице Японии с 17 по 19 ноября. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из России. Кроме Дениса Кухарева в боях приняли участие уроженцы Пермского края Пархоменко Роман и Лузин Андрей. Все российские спортсмены в первом дне соревнований одержали победы и были отобраны для дальнейшего участия в боях Чемпионата.