В России резко подешевело автомобильное топливо

Цена на летнее дизтопливо в России снизилась почти на 5%

17 ноября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

В России снизились цены на все виды топлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость автомобильного топлива резко снизилась. Об этом стало известно из материалов торгов. «Стоимость всех видов топлива на СПбМТСБ в пятницу снизилась», — передает данные торгов РИА Новости. Там добавили, что цена на летнее дизтопливо снизилась на 4,75% и достигла отметки в 56 342 рубля за тонну. Марка бензина Аи-92 подешевела на 0,86%, Аи-95 — на 1,17%. Зимнее дизельное топливо также упало на 0,3%, а межсезонное дизельное топливо — на 0,88%. Стоимость мазута снизилась на 4,04%, цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) уменьшилась на 0,16%. Авиакеросин также потерял в цене, снизившись на 4,24%. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. Он заявил, что цены на топливо на заправках не должны превышать уровень инфляции. ФАС начала возбуждать антимонопольные дела в отношении нескольких компаний на рынке нефтепродуктов. Ведомство выявило завышенные цены на продукцию и признаки нарушения закона о защите конкуренции, передает РАПСИ.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость автомобильного топлива резко снизилась. Об этом стало известно из материалов торгов. «Стоимость всех видов топлива на СПбМТСБ в пятницу снизилась», — передает данные торгов РИА Новости. Там добавили, что цена на летнее дизтопливо снизилась на 4,75% и достигла отметки в 56 342 рубля за тонну. Марка бензина Аи-92 подешевела на 0,86%, Аи-95 — на 1,17%. Зимнее дизельное топливо также упало на 0,3%, а межсезонное дизельное топливо — на 0,88%. Стоимость мазута снизилась на 4,04%, цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) уменьшилась на 0,16%. Авиакеросин также потерял в цене, снизившись на 4,24%. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо. Он заявил, что цены на топливо на заправках не должны превышать уровень инфляции. ФАС начала возбуждать антимонопольные дела в отношении нескольких компаний на рынке нефтепродуктов. Ведомство выявило завышенные цены на продукцию и признаки нарушения закона о защите конкуренции, передает РАПСИ.