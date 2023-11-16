В Сургуте родители жалуются на педагога из-за пошлых танцев

17 ноября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Жителей возмутило обучение танцу тверк Фото: Александра Игнатюк © URA.RU В Сургуте родители молодых фигуристов из «Ледового дворца спорта» (ЛДС) требуют руководство спорткомплекса сменить педагога хореографии за обучение детей пошлым танцам. Об этом URA.RU сообщил один из родителей на условиях анонимности. «Мы с родителями считаем, что детям преподают неподобающие танцы на уроках хореографии. Я говорю про тверк. Мы не можем понять, как не совсем пристойные движения одним местом помогут нашим детям на льду. Мальчики постарше и вовсе отказываются выполнять эти движения. Доходит до скандалов», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в городскую администрацию. Там не отрицают, что родители жаловались, но при этом уверяют, что тверк в ЛДС не преподают. Занятия проходят по специальной программе, утвержденной приказом Министерства спорта РФ. «В данной программе представлен материал для учебно-тренировочных занятий, в том числе по хореографической подготовке, в ходе которой применяются элементы разных направлений и танцевальных стилей, позволяющие улучшить координацию движений, что является неотъемлемой частью в подготовке спортсменов по виду спорта „фигурное катание на коньках“. Занятия танцем в стиле „тверк“ в учреждении не проводятся», — сообщили в мэрии. Между тем журналисту URA.RU информацию о проведении занятий, куда входит, в том числе и тверк, подтвердили родители, которые не против появления таких танцевальных элементов в программе. Ранее URA.RU сообщало, что тренеров из ЛДС Сургута обвинили в незаконном отстранении от занятий фигуристов. Родители воспитанников намерены обращаться в прокуратуру с жалобой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте родители молодых фигуристов из «Ледового дворца спорта» (ЛДС) требуют руководство спорткомплекса сменить педагога хореографии за обучение детей пошлым танцам. Об этом URA.RU сообщил один из родителей на условиях анонимности. «Мы с родителями считаем, что детям преподают неподобающие танцы на уроках хореографии. Я говорю про тверк. Мы не можем понять, как не совсем пристойные движения одним местом помогут нашим детям на льду. Мальчики постарше и вовсе отказываются выполнять эти движения. Доходит до скандалов», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в городскую администрацию. Там не отрицают, что родители жаловались, но при этом уверяют, что тверк в ЛДС не преподают. Занятия проходят по специальной программе, утвержденной приказом Министерства спорта РФ. «В данной программе представлен материал для учебно-тренировочных занятий, в том числе по хореографической подготовке, в ходе которой применяются элементы разных направлений и танцевальных стилей, позволяющие улучшить координацию движений, что является неотъемлемой частью в подготовке спортсменов по виду спорта „фигурное катание на коньках“. Занятия танцем в стиле „тверк“ в учреждении не проводятся», — сообщили в мэрии. Между тем журналисту URA.RU информацию о проведении занятий, куда входит, в том числе и тверк, подтвердили родители, которые не против появления таких танцевальных элементов в программе. Ранее URA.RU сообщало, что тренеров из ЛДС Сургута обвинили в незаконном отстранении от занятий фигуристов. Родители воспитанников намерены обращаться в прокуратуру с жалобой.