В Сургуте разгорелся скандал в «Ледовом дворце» из-за отстранения спортсменов от занятий

Тренеров из Сургута обвинили в незаконном отстранении от занятий фигуристов

12 ноября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Видеокамеры в ЛДС не фиксируют сдачу нормативов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Сургута намерены обращаться в прокуратуру с жалобой на тренеров «Ледового дворца спорта» (ЛДС). Родители уверены, что в учреждении специально занижают результаты контрольных нормативов, что позволяет тренерам отстранять от занятий неугодных воспитанников. Об этом URA.RU сообщила мама одного из фигуристов Кристина Серебрякова. «Мы готовим обращение в прокуратуру. Сотрудники „Ледового дворца“ фальсифицируют данные контрольных нормативов. Не сдавшим грозит отчисление. Например, мой сын стал неугоден одному из тренеров, и его начали валить. У нас есть аудиозапись, где тренер Анна Ваулина пришла после сдачи нормативов и предложила коллегам докопаться до Серебрякова, потому что у него высокий результат. Причем сама Ваулина на тот момент была в декретном отпуске. В итоге у моего сына вместо 30 балов стало 28. Причем в бланке сдачи, который мне дала замдиректора ЛДС Елена Максимова, видно, что изначально стоял другой результат, но его подтерли и написали новый. О чем я сообщила в СК. Там запросили видеозаписи сдачи, но вдруг оказалось, что не вся площадка под наблюдением и видеодоказательств нет», — сообщила Серебрякова. Между тем после обращения югорчанки в СКР руководитель сургутского следственного отдела направил письмо в ЛДС с требованием провести переаттестацию и воздержаться от отчисления. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. Руководитель «Ледового дворца» Сергей Карбаинов не ответил на звонок по мобильному телефону. В мэрии Сургута уверяют, что факты, обозначенные родительницей, не подтвердились. «По сдаче нормативов действительно была проверка следственного отдела, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили в мэрии. При этом другие родители, с которыми удалось связаться журналисту URA.RU, за многолетние тренировки ни разу не встречались с фальсификацией результатов. «Мы занимаемся восемь лет и ни разу не встречались с таким. Может, это какой-то отдельный случай, но мы полностью довольны тренерским составом», — сообщила одна из родительниц на условиях анонимности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута намерены обращаться в прокуратуру с жалобой на тренеров «Ледового дворца спорта» (ЛДС). Родители уверены, что в учреждении специально занижают результаты контрольных нормативов, что позволяет тренерам отстранять от занятий неугодных воспитанников. Об этом URA.RU сообщила мама одного из фигуристов Кристина Серебрякова. «Мы готовим обращение в прокуратуру. Сотрудники „Ледового дворца“ фальсифицируют данные контрольных нормативов. Не сдавшим грозит отчисление. Например, мой сын стал неугоден одному из тренеров, и его начали валить. У нас есть аудиозапись, где тренер Анна Ваулина пришла после сдачи нормативов и предложила коллегам докопаться до Серебрякова, потому что у него высокий результат. Причем сама Ваулина на тот момент была в декретном отпуске. В итоге у моего сына вместо 30 балов стало 28. Причем в бланке сдачи, который мне дала замдиректора ЛДС Елена Максимова, видно, что изначально стоял другой результат, но его подтерли и написали новый. О чем я сообщила в СК. Там запросили видеозаписи сдачи, но вдруг оказалось, что не вся площадка под наблюдением и видеодоказательств нет», — сообщила Серебрякова. Между тем после обращения югорчанки в СКР руководитель сургутского следственного отдела направил письмо в ЛДС с требованием провести переаттестацию и воздержаться от отчисления. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. Руководитель «Ледового дворца» Сергей Карбаинов не ответил на звонок по мобильному телефону. В мэрии Сургута уверяют, что факты, обозначенные родительницей, не подтвердились. «По сдаче нормативов действительно была проверка следственного отдела, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили в мэрии. При этом другие родители, с которыми удалось связаться журналисту URA.RU, за многолетние тренировки ни разу не встречались с фальсификацией результатов. «Мы занимаемся восемь лет и ни разу не встречались с таким. Может, это какой-то отдельный случай, но мы полностью довольны тренерским составом», — сообщила одна из родительниц на условиях анонимности.