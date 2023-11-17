Во Франции закрываются российские визовые центры

Визовые центры перестанут работать с 24 ноября
Визовые центры России во Франции прекратят работать с 24 ноября. Они закроются в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Об этом сообщили в посольстве России во Франции.
«Сообщаем Вам, что с 24 ноября 2023 года Визовые центры для России прекратят свою деятельность», —
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!