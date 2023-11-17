Во Франции закрываются российские визовые центры

17 ноября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Визовые центры перестанут работать с 24 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Визовые центры России во Франции прекратят работать с 24 ноября. Они закроются в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Об этом сообщили в посольстве России во Франции. «Сообщаем Вам, что с 24 ноября 2023 года Визовые центры для России прекратят свою деятельность», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Для получения виз в Россию французским гражданам придется обращаться в консульскую службу Посольства России во Франции или в Генеральные консульства России в некоторых городах Франции.

Визовые центры России во Франции прекратят работать с 24 ноября. Они закроются в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Об этом сообщили в посольстве России во Франции. «Сообщаем Вам, что с 24 ноября 2023 года Визовые центры для России прекратят свою деятельность», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Для получения виз в Россию французским гражданам придется обращаться в консульскую службу Посольства России во Франции или в Генеральные консульства России в некоторых городах Франции.