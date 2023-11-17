Во Франции закрываются российские визовые центры

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Мемориал у Посольства Республика Франция. Москва, флаг франции, посольство франции в москве
Визовые центры перестанут работать с 24 ноября Фото:

Визовые центры России во Франции прекратят работать с 24 ноября. Они закроются в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Об этом сообщили в посольстве России во Франции.

«Сообщаем Вам, что с 24 ноября 2023 года Визовые центры для России прекратят свою деятельность», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Для получения виз в Россию французским гражданам придется обращаться в консульскую службу Посольства России во Франции или в Генеральные консульства России в некоторых городах Франции.

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Визовые центры России во Франции прекратят работать с 24 ноября. Они закроются в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Об этом сообщили в посольстве России во Франции. «Сообщаем Вам, что с 24 ноября 2023 года Визовые центры для России прекратят свою деятельность», — сообщает посольство в своем telegram-канале. Для получения виз в Россию французским гражданам придется обращаться в консульскую службу Посольства России во Франции или в Генеральные консульства России в некоторых городах Франции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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