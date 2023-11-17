В Южной Корее запретят есть собачье мясо

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Щенок собаки. Пермь, собака, бездомные животные, щенок, решетка, клетка
В Южной Корее необходимо решить проблему с употреблением собачьего мяса в пище, заявил Ю Ый Дон Фото:

Власти Южной Кореи и партия «Гражданская сила» договорились о запрете потребления собачьего мяса в стране. Об этом рассказал председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон.

«Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», — передает слова Ю Ый Дона агентство Ренхап. Он добавил, что инициатива заключается в продвижении специального закона, который планируется принять до конца текущего года.

Ю Ый Дон подчеркнул, что после принятия законопроекта все фермы, занимающиеся выращиванием собак, а также предприятия, занимающиеся разделкой и продажей собачьего мяса, должны будут зарегистрироваться в местных органах самоуправления и представить план мероприятий по прекращению своей деятельности. Предполагается, что компаниям будет выделено три года на окончательное прекращение деятельности, а начиная с 2027 года будут введены штрафы за нарушение запрета, заключил председатель политического комитета.

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Власти Южной Кореи и партия «Гражданская сила» договорились о запрете потребления собачьего мяса в стране. Об этом рассказал председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон. «Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», — передает слова Ю Ый Дона агентство Ренхап. Он добавил, что инициатива заключается в продвижении специального закона, который планируется принять до конца текущего года. Ю Ый Дон подчеркнул, что после принятия законопроекта все фермы, занимающиеся выращиванием собак, а также предприятия, занимающиеся разделкой и продажей собачьего мяса, должны будут зарегистрироваться в местных органах самоуправления и представить план мероприятий по прекращению своей деятельности. Предполагается, что компаниям будет выделено три года на окончательное прекращение деятельности, а начиная с 2027 года будут введены штрафы за нарушение запрета, заключил председатель политического комитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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