В Южной Корее запретят есть собачье мясо

17 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Южной Корее необходимо решить проблему с употреблением собачьего мяса в пище, заявил Ю Ый Дон Фото: Алексей Гущин © URA.RU Власти Южной Кореи и партия «Гражданская сила» договорились о запрете потребления собачьего мяса в стране. Об этом рассказал председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон. «Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», — передает слова Ю Ый Дона агентство Ренхап. Он добавил, что инициатива заключается в продвижении специального закона, который планируется принять до конца текущего года. Ю Ый Дон подчеркнул, что после принятия законопроекта все фермы, занимающиеся выращиванием собак, а также предприятия, занимающиеся разделкой и продажей собачьего мяса, должны будут зарегистрироваться в местных органах самоуправления и представить план мероприятий по прекращению своей деятельности. Предполагается, что компаниям будет выделено три года на окончательное прекращение деятельности, а начиная с 2027 года будут введены штрафы за нарушение запрета, заключил председатель политического комитета.

Власти Южной Кореи и партия «Гражданская сила» договорились о запрете потребления собачьего мяса в стране. Об этом рассказал председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон. «Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», — передает слова Ю Ый Дона агентство Ренхап. Он добавил, что инициатива заключается в продвижении специального закона, который планируется принять до конца текущего года. Ю Ый Дон подчеркнул, что после принятия законопроекта все фермы, занимающиеся выращиванием собак, а также предприятия, занимающиеся разделкой и продажей собачьего мяса, должны будут зарегистрироваться в местных органах самоуправления и представить план мероприятий по прекращению своей деятельности. Предполагается, что компаниям будет выделено три года на окончательное прекращение деятельности, а начиная с 2027 года будут введены штрафы за нарушение запрета, заключил председатель политического комитета.