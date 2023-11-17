В Магнитогорске пропал ребенок. Фото

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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, мягкие игрушки, память
Пропавшему ребенку 11 лет Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропал 11-летний мальчик. Информация об этом появилась в официальном сообществе поискового отряда.

«Пропал Байкин Матвей, 11 лет. 17 ноября ушел с адреса: улица Гагарина, дом 55, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообществе «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики уточнили, что рост мальчика составляет 160-165 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза серые. Ребенок был одет в куртку серого цвета, толстовку с капюшоном бледно-красного цвета, спортивное трико темно-синего цвета, белые кроссовки. С собой у него была сумка через плечо.

Мальчик пропал сегодня
Мальчик пропал сегодня

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, пропал 11-летний мальчик. Информация об этом появилась в официальном сообществе поискового отряда. «Пропал Байкин Матвей, 11 лет. 17 ноября ушел с адреса: улица Гагарина, дом 55, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообществе «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Поисковики уточнили, что рост мальчика составляет 160-165 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза серые. Ребенок был одет в куртку серого цвета, толстовку с капюшоном бледно-красного цвета, спортивное трико темно-синего цвета, белые кроссовки. С собой у него была сумка через плечо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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