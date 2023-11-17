В Свердловской области скончался капитан полиции. Фото

17 ноября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Сергей Надысов на пенсии был зампредседателя алапаевского совета ветеранов ОВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) 17 ноября скончался 49-летний капитан полиции в отставке Сергей Надысов. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД России «Алапаевский». «Руководство и личный состав полиции, совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Надысова. Светлая память о замечательном человеке останется в наших сердцах», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Надысов посвятил службе в патрульно-постовой службе 20 лет. Он был награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе», а также нагрудными знаками «Отличник милиции», «За службу на Кавказе» и «За службу России». На пенсию Надысов вышел в 2014-м и стал зампредседателя алапаевского совета ветеранов ОВД. Сергею Надысову было 49 лет Фото: сообщество «МО МВД России Алапаевский» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/public194447576]

В Алапаевске (Свердловская область) 17 ноября скончался 49-летний капитан полиции в отставке Сергей Надысов. Об этом сообщили в пресс-группе МО МВД России «Алапаевский». «Руководство и личный состав полиции, совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Надысова. Светлая память о замечательном человеке останется в наших сердцах», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Надысов посвятил службе в патрульно-постовой службе 20 лет. Он был награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе», а также нагрудными знаками «Отличник милиции», «За службу на Кавказе» и «За службу России». На пенсию Надысов вышел в 2014-м и стал зампредседателя алапаевского совета ветеранов ОВД.