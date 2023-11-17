Зеленский поручил придумать решение, как спастись от российских «кинжалов»

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Вылет российских истребителей не должен парализовывать всю Украину, заявил Владиимр Зеленский Фото:
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Необходимо придумать решение для того, чтобы взлеты российских истребителей с ракетами «Кинжал» не приводили к парализации всей Украины на продолжительное время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с командующими ВСУ.

«Взлеты российских носителей „Кинжалов“ не должны парализовывать всю страну на несколько часов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что командующие ВСУ должны придумать решение данной проблемы.

Китайские военные эксперты высоко оценили российский ракетный комплекс «Кинжал» и отметили его опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская армия успешно применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине, включая американские ЗРК под Киевом.

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Необходимо придумать решение для того, чтобы взлеты российских истребителей с ракетами «Кинжал» не приводили к парализации всей Украины на продолжительное время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с командующими ВСУ. «Взлеты российских носителей „Кинжалов“ не должны парализовывать всю страну на несколько часов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что командующие ВСУ должны придумать решение данной проблемы. Китайские военные эксперты высоко оценили российский ракетный комплекс «Кинжал» и отметили его опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская армия успешно применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине, включая американские ЗРК под Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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