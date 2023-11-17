Зеленский поручил придумать решение, как спастись от российских «кинжалов»

17 ноября 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Вылет российских истребителей не должен парализовывать всю Украину, заявил Владиимр Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо придумать решение для того, чтобы взлеты российских истребителей с ракетами «Кинжал» не приводили к парализации всей Украины на продолжительное время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с командующими ВСУ. «Взлеты российских носителей „Кинжалов“ не должны парализовывать всю страну на несколько часов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что командующие ВСУ должны придумать решение данной проблемы. Китайские военные эксперты высоко оценили российский ракетный комплекс «Кинжал» и отметили его опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская армия успешно применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине, включая американские ЗРК под Киевом.

Необходимо придумать решение для того, чтобы взлеты российских истребителей с ракетами «Кинжал» не приводили к парализации всей Украины на продолжительное время. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с командующими ВСУ. «Взлеты российских носителей „Кинжалов“ не должны парализовывать всю страну на несколько часов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что командующие ВСУ должны придумать решение данной проблемы. Китайские военные эксперты высоко оценили российский ракетный комплекс «Кинжал» и отметили его опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российская армия успешно применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине, включая американские ЗРК под Киевом.