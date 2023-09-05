05 сентября 2023

В Китае оценили опасность российских «Кинжалов» для Украины

Sohu: российский комплекс «Кинжал» является серьезной угрозой для Украины
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
В Китае высоко оценили боевые качества российских ракет «Кинжал» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Китайские военные эксперты высоко оценили боевые качества российского ракетного комплекса «Кинжал». Он может быть очень опасным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет китайская пресса.

«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода защитных систем американских ракет. „Кинжал“ привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью», — пишет Sohu.

Ранее российская армия успешно применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине. Ракеты смогли уничтожить американские ЗРК под Киевом.

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Китайские военные эксперты высоко оценили боевые качества российского ракетного комплекса «Кинжал». Он может быть очень опасным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет китайская пресса. «Россия разработала новое поколение супероружия для обхода защитных систем американских ракет. „Кинжал“ привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью», — пишет Sohu. Ранее российская армия успешно применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения военных целей на Украине. Ракеты смогли уничтожить американские ЗРК под Киевом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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