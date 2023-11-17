Эксперты рассказали о повышении в России размера среднего ипотечного кредита

Средняя сумма ипотечного кредита на покупку жилья в России выросла на 6% к октябрю 2022 года и составила четыре миллиона рублей. Об этом рассказала глава департамента продаж «Метра квадратного» Наталья Саввина.
«Средняя сумма кредита на покупку жилья к концу 2023 года составила четыре миллиона рублей. К октябрю 2022 года она выросла на 6%», — передает слова Саввиной «Коммерсант». Проанализировав данные о покупателях жилья в 2013 и 2023 годах, она пришла к выводу, что среднему клиенту банков и застройщиков сейчас больше интересны доступный ежемесячный платеж, а также инфраструктура и срок сдачи жилья.
Оказалось, что цена перестает быть самым важным фактором при покупке. Сравнивая портреты покупателей в разные годы, можно заметить значительное изменение показателей. Например, средний бюджет покупки жилья вырос с 2-2,5 миллиона рублей в 2013 году до 5-8 миллионов рублей к концу 2023 года. По словам Натальи Саввиной, женщины чаще всего приобретают недвижимость в многоквартирных домах, в то время как мужчины выбирают индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
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