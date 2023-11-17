Полдпред Якушев посетил президентский фонд в Екатеринбурге

17 ноября 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев оценил работу свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев посетил фонд «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпреда. Фонд оказывает поддержку участникам спецоперации РФ на Украине. С начала работы фонда в столице Урала за поддержкой обратилось более пяти тысяч человек. «Важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решается в формате „здесь и сейчас“. Остальные взяты на проработку до полного разрешения — формализма в работе допускать нельзя», — отметил Якушев. У свердловского филиала один из самых высоких показателей в РФ по количеству вопросов, которые были решены за один прием (60%). Соцкоординаторы фонда работают в каждом муниципалитете Свердловской области.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев посетил фонд «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпреда. Фонд оказывает поддержку участникам спецоперации РФ на Украине. С начала работы фонда в столице Урала за поддержкой обратилось более пяти тысяч человек. «Важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решается в формате „здесь и сейчас“. Остальные взяты на проработку до полного разрешения — формализма в работе допускать нельзя», — отметил Якушев. У свердловского филиала один из самых высоких показателей в РФ по количеству вопросов, которые были решены за один прием (60%). Соцкоординаторы фонда работают в каждом муниципалитете Свердловской области.