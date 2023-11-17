Полдпред Якушев посетил президентский фонд в Екатеринбурге

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев оценил работу свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев посетил фонд «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпреда.

Фонд оказывает поддержку участникам спецоперации РФ на Украине. С начала работы фонда в столице Урала за поддержкой обратилось более пяти тысяч человек. «Важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решается в формате „здесь и сейчас“. Остальные взяты на проработку до полного разрешения — формализма в работе допускать нельзя», — отметил Якушев.

У свердловского филиала один из самых высоких показателей в РФ по количеству вопросов, которые были решены за один прием (60%). Соцкоординаторы фонда работают в каждом муниципалитете Свердловской области.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев посетил фонд «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпреда. Фонд оказывает поддержку участникам спецоперации РФ на Украине. С начала работы фонда в столице Урала за поддержкой обратилось более пяти тысяч человек. «Важно, что большая часть вопросов посетителей фонда решается в формате „здесь и сейчас“. Остальные взяты на проработку до полного разрешения — формализма в работе допускать нельзя», — отметил Якушев. У свердловского филиала один из самых высоких показателей в РФ по количеству вопросов, которые были решены за один прием (60%). Соцкоординаторы фонда работают в каждом муниципалитете Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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