Торжественную отправку провели на сборном областном пункте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Челябинской области в войска Восточного военного округа и нацгвардии 17 ноября отправили большую команду призывников. Как сообщили в пресс-службе военкомата по региону, каждый военнослужащий получил комплект вещевого имущества.

«Призванных на военную службу южноуральцев из Челябинской области направили для прохождения военной службы в войска Восточного военного округа и национальной гвардии. Торжественная отправка прошла 17 ноября на сборном областном пункте», — рассказали в военкомате.

В состав выданного вещкомплекта вошли нательное белье и форма на все сезоны, кашне, теплые перчатки и носки, зимние ботинки с высоким берцем, шапка-ушанка. В военкомате отметили, что подбор для каждого бойца вели индивидуально: по росту, весу и телосложению. Кроме одежды призывникам выдали средства личной гигиены: тапочки, мочалки, носовые платки и мыло. У каждого имеется свой несессер. В контейнере хранятся крем для кожи, швейный набор, станки и пена для бритья. Также имеются дезодорант и зубная паста.

В ведомстве обратили внимание на то, что призывников в зону СВО отправлять не станут. За время осеннего призыва, который продлится до конца декабря, служить отправится свыше трех тысяч человек.

Отправка призывников проша в торжественной обстановке Фото: пресс-служба военкомата по Челябинской области

Служить военнослужащие будут в рядах ВС РФ и нацгвардии Фото: пресс-служба военкомата по Челябинской области

Каждый боец получил индивидуальный вещевой комплект Фото: пресс-служба военкомата по Челябинской области