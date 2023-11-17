Из Челябинской области в войска отправили большую команду призывников. Фото

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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Торжественную отправку провели на сборном областном пункте Фото:

Из Челябинской области в войска Восточного военного округа и нацгвардии 17 ноября отправили большую команду призывников. Как сообщили в пресс-службе военкомата по региону, каждый военнослужащий получил комплект вещевого имущества.

«Призванных на военную службу южноуральцев из Челябинской области направили для прохождения военной службы в войска Восточного военного округа и национальной гвардии. Торжественная отправка прошла 17 ноября на сборном областном пункте», — рассказали в военкомате.

В состав выданного вещкомплекта вошли нательное белье и форма на все сезоны, кашне, теплые перчатки и носки, зимние ботинки с высоким берцем, шапка-ушанка. В военкомате отметили, что подбор для каждого бойца вели индивидуально: по росту, весу и телосложению. Кроме одежды призывникам выдали средства личной гигиены: тапочки, мочалки, носовые платки и мыло. У каждого имеется свой несессер. В контейнере хранятся крем для кожи, швейный набор, станки и пена для бритья. Также имеются дезодорант и зубная паста.

В ведомстве обратили внимание на то, что призывников в зону СВО отправлять не станут. За время осеннего призыва, который продлится до конца декабря, служить отправится свыше трех тысяч человек.

Отправка призывников проша в торжественной обстановке
Отправка призывников проша в торжественной обстановке
Фото:
Служить военнослужащие будут в рядах ВС РФ и нацгвардии
Служить военнослужащие будут в рядах ВС РФ и нацгвардии
Фото:
Каждый боец получил индивидуальный вещевой комплект
Каждый боец получил индивидуальный вещевой комплект
Фото:
В военкомате заявили о том, что в зону СВО призывников отправлять не станут
В военкомате заявили о том, что в зону СВО призывников отправлять не станут
Фото:

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Из Челябинской области в войска Восточного военного округа и нацгвардии 17 ноября отправили большую команду призывников. Как сообщили в пресс-службе военкомата по региону, каждый военнослужащий получил комплект вещевого имущества. «Призванных на военную службу южноуральцев из Челябинской области направили для прохождения военной службы в войска Восточного военного округа и национальной гвардии. Торжественная отправка прошла 17 ноября на сборном областном пункте», — рассказали в военкомате. В состав выданного вещкомплекта вошли нательное белье и форма на все сезоны, кашне, теплые перчатки и носки, зимние ботинки с высоким берцем, шапка-ушанка. В военкомате отметили, что подбор для каждого бойца вели индивидуально: по росту, весу и телосложению. Кроме одежды призывникам выдали средства личной гигиены: тапочки, мочалки, носовые платки и мыло. У каждого имеется свой несессер. В контейнере хранятся крем для кожи, швейный набор, станки и пена для бритья. Также имеются дезодорант и зубная паста. В ведомстве обратили внимание на то, что призывников в зону СВО отправлять не станут. За время осеннего призыва, который продлится до конца декабря, служить отправится свыше трех тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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