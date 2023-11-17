Путин обозначил проводники для разрешения конфликтов

Владимир Путин обозначил культуру и спорт инструментами разрешения конфликтов
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин назвал спорт и культуру проводниками завершения конфликтов Фото:

Культура и спорт являются проводниками для завершения конфликтов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на Девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

«Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликт очень сложно, а иногда просто невозможно», — отметил президент. По его словам, в отличие от политиков, всегда ведущих между собой борьбу, деятели культуры думают о будущем и наводят мосты.

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Культура и спорт являются проводниками для завершения конфликтов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на Девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликт очень сложно, а иногда просто невозможно», — отметил президент. По его словам, в отличие от политиков, всегда ведущих между собой борьбу, деятели культуры думают о будущем и наводят мосты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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