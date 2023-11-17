Путин обозначил проводники для разрешения конфликтов

Владимир Путин обозначил культуру и спорт инструментами разрешения конфликтов

17 ноября 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин назвал спорт и культуру проводниками завершения конфликтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Культура и спорт являются проводниками для завершения конфликтов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на Девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликт очень сложно, а иногда просто невозможно», — отметил президент. По его словам, в отличие от политиков, всегда ведущих между собой борьбу, деятели культуры думают о будущем и наводят мосты.

Культура и спорт являются проводниками для завершения конфликтов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на Девятом международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликт очень сложно, а иногда просто невозможно», — отметил президент. По его словам, в отличие от политиков, всегда ведущих между собой борьбу, деятели культуры думают о будущем и наводят мосты.