Курганский поселок оказался в изоляции из-за плохой дороги

17 ноября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

В деревню Портнягино не могут проехать скорые, школьный автобус и автолавка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители деревни Портнягино Курганской области оказались в изоляции из-за того, что единственная дорога в населенный пункт пришла в негодность. Об этом пишут родственники сельчан в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Мои родители проживают в деревне Портнягино Курганской области, дорога ведущая в деревню не асфальтированная, а отсыпная. Каждый раз во время непогоды люди оказываются в ловушке. Дорогу развозит настолько, что из деревни нет возможности выбраться. Скорые отказываются выезжать на вызовы, автолавка не приезжает уже две недели (последний магазин был закрыт давно). Дети не учатся уже неделю по той же причине, автобус просто не может их забирать», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент Курган». По данным автора поста, дорогу отсыпали щебнем с землей, но стало только хуже. «В деревне много пенсионеров они не могут попасть на прием в назначенный день, просто не могут выехать», — пишет автор и просит помочь сельчанам. В комментариях к посту курганцы привели еще несколько названий деревень из других округов Курганской области, которые оказались в похожей ситуации. URA.RU не удалось связаться с главой Шатровского округа Леонидом Рассохиным и его заместителями, компетентными в данном вопросе. В приемной сообщили, что глава и заместители ушли на совещание. Агентство также направило запрос в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с просьбой сообщить о планах по строительству дороги к Портнягино. Ответ ожидается. URA.RU писало, что в Курганской области ремонтируют сельские дороги щебнем. Это позволяет делать ремонт в краткие сроки и экономить деньги, считают власти. Некоторые сельчане не согласны и выступают против такого ремонта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители деревни Портнягино Курганской области оказались в изоляции из-за того, что единственная дорога в населенный пункт пришла в негодность. Об этом пишут родственники сельчан в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Мои родители проживают в деревне Портнягино Курганской области, дорога ведущая в деревню не асфальтированная, а отсыпная. Каждый раз во время непогоды люди оказываются в ловушке. Дорогу развозит настолько, что из деревни нет возможности выбраться. Скорые отказываются выезжать на вызовы, автолавка не приезжает уже две недели (последний магазин был закрыт давно). Дети не учатся уже неделю по той же причине, автобус просто не может их забирать», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент Курган». По данным автора поста, дорогу отсыпали щебнем с землей, но стало только хуже. «В деревне много пенсионеров они не могут попасть на прием в назначенный день, просто не могут выехать», — пишет автор и просит помочь сельчанам. В комментариях к посту курганцы привели еще несколько названий деревень из других округов Курганской области, которые оказались в похожей ситуации. URA.RU не удалось связаться с главой Шатровского округа Леонидом Рассохиным и его заместителями, компетентными в данном вопросе. В приемной сообщили, что глава и заместители ушли на совещание. Агентство также направило запрос в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с просьбой сообщить о планах по строительству дороги к Портнягино. Ответ ожидается. URA.RU писало, что в Курганской области ремонтируют сельские дороги щебнем. Это позволяет делать ремонт в краткие сроки и экономить деньги, считают власти. Некоторые сельчане не согласны и выступают против такого ремонта.