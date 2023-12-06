Мишустин рассказал о планах автопрома РФ на ближайшие четыре года

06 декабря 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что Россия долго уступала другим странам в области автомобилестроения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в ближайшие годы выпуск автомобилей в стране должен превысить показатель в 1,3 млн машин в год. При этом более 70% от продаж должны составлять именно выпущенные в России автомобили. Такое заявление глава правительства сделал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. В горизонте 3-4 лет необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше 1,3 млн машин в год. Более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас», — подчеркнул Мишустин. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале правительства. По его словам, Россия долгое время уступала в этой отрасли другим странам. Россияне чаще приобретали зарубежные автомобили. зачастую выбирали импортные машины. Сейчас отрасль сильно пострадала от санкций, что привело к невозможности выпуска не территории России ряда брендов, которые занимали существенную долю рынка. «В соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности одной из целей является углубление локализации за счет развития научных, инженерных компетенций. И, как следствие, конкурентоспособного, компонентного производства», — отметил председатель правительства, добавив, что для этого нужно привлекать промышленных партнеров, которые заинтересованы в выпуске высоколокализованной техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в ближайшие годы выпуск автомобилей в стране должен превысить показатель в 1,3 млн машин в год. При этом более 70% от продаж должны составлять именно выпущенные в России автомобили. Такое заявление глава правительства сделал в ходе лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». «Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. В горизонте 3-4 лет необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше 1,3 млн машин в год. Более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас», — подчеркнул Мишустин. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале правительства. По его словам, Россия долгое время уступала в этой отрасли другим странам. Россияне чаще приобретали зарубежные автомобили. зачастую выбирали импортные машины. Сейчас отрасль сильно пострадала от санкций, что привело к невозможности выпуска не территории России ряда брендов, которые занимали существенную долю рынка. «В соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности одной из целей является углубление локализации за счет развития научных, инженерных компетенций. И, как следствие, конкурентоспособного, компонентного производства», — отметил председатель правительства, добавив, что для этого нужно привлекать промышленных партнеров, которые заинтересованы в выпуске высоколокализованной техники.