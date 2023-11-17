Путин: Европа утратила чувство национального самосознания

Трагедия современной Европы заключается в ее зависимости от США, заявил Путин
Европейские элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
«В этом трагедия сегодняшней Европы — элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от Америки», — заявил Путин. Президент отметил, что зависимость от США не позволяет Европе реализовывать главное, ради чего их избирали люди — «защищать интересы собственных стран и народов».
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