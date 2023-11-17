Путин: Европа утратила чувство национального самосознания

17 ноября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Трагедия современной Европы заключается в ее зависимости от США, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейские элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». «В этом трагедия сегодняшней Европы — элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от Америки», — заявил Путин. Президент отметил, что зависимость от США не позволяет Европе реализовывать главное, ради чего их избирали люди — «защищать интересы собственных стран и народов».

Европейские элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». «В этом трагедия сегодняшней Европы — элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от Америки», — заявил Путин. Президент отметил, что зависимость от США не позволяет Европе реализовывать главное, ради чего их избирали люди — «защищать интересы собственных стран и народов».