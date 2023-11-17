Путин: Европа утратила чувство национального самосознания

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Форум объединенных культур, путин
Трагедия современной Европы заключается в ее зависимости от США, заявил Путин Фото:

Европейские элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

«В этом трагедия сегодняшней Европы — элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от Америки», — заявил Путин. Президент отметил, что зависимость от США не позволяет Европе реализовывать главное, ради чего их избирали люди — «защищать интересы собственных стран и народов».

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Европейские элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». «В этом трагедия сегодняшней Европы — элиты утратили чувство национального самосознания и впали в зависимость от Америки», — заявил Путин. Президент отметил, что зависимость от США не позволяет Европе реализовывать главное, ради чего их избирали люди — «защищать интересы собственных стран и народов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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