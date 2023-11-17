Express: Путин сделал устрашающее предупреждение Британии

Полет Ту-160 к северу от Британских остров является сигналом Владимира Путину Лондону, пишет Express
Полет российского межконтинентального сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 к северу от Британских островов является «устрашающим шагом» президента России Владимира Путина в адрес Великобритании. Об этом пишет издание Express.
«Полет Ту-160 к северу от Британии является предупреждением Путина Лондону», — говорится в материале. Там добавили, что такой шаг связан с продолжающимся конфликтом на Украине. Москва описала полеты как «обычные» учения.
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