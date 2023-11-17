В Петербурге ввели масочный режим

В медучреждениях Санкт-Петербурга введен масочный режим
В свете необходимости профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Петербурге введен масочный режим в медучреждениях. Об этом рассказали в комздраве города.
«Масочный режим введен в медучреждениях Петербурга в целях профилактики гриппа», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Там добавили, что также данные ограничения касаются профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции
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