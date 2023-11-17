В Петербурге ввели масочный режим

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Форум За родной Асбест . Свердловская область, люди в масках, за родной асбест
В медучреждениях Санкт-Петербурга введен масочный режим Фото:

В свете необходимости профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Петербурге введен масочный режим в медучреждениях. Об этом рассказали в комздраве города.

«Масочный режим введен в медучреждениях Петербурга в целях профилактики гриппа», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Там добавили, что также данные ограничения касаются профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции

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В свете необходимости профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Петербурге введен масочный режим в медучреждениях. Об этом рассказали в комздраве города. «Масочный режим введен в медучреждениях Петербурга в целях профилактики гриппа», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Там добавили, что также данные ограничения касаются профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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