В Петербурге ввели масочный режим

17 ноября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

В медучреждениях Санкт-Петербурга введен масочный режим Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В свете необходимости профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Петербурге введен масочный режим в медучреждениях. Об этом рассказали в комздраве города. «Масочный режим введен в медучреждениях Петербурга в целях профилактики гриппа», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Там добавили, что также данные ограничения касаются профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции

В свете необходимости профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, в Петербурге введен масочный режим в медучреждениях. Об этом рассказали в комздраве города. «Масочный режим введен в медучреждениях Петербурга в целях профилактики гриппа», — передает сообщение комздрава РИА Новости. Там добавили, что также данные ограничения касаются профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции