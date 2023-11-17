Россия сняла запрет на экспорт бензина

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Запрет на экспорт бензина будет снят 17 ноября, заявили в Минэнерго РФ Фото:

Временный запрет на экспорт бензина снимается с 17 ноября постановлением Правительства РФ. Об этом рассказали в Минэнерго России.

«Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина», — сообщается в telegram-канале Минэнерго. Там добавили, что целью снятия запрета на экспорт бензина из РФ является предотвращение перегрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечение высоких уровней производства топлива.

Внутренний рынок РФ насыщен бензином, что привело к избытку его предложения, включая на бирже. Запасы бензина составляют два миллиона тонн, заключили в министерстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных ограничениях на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива с бессрочным характером. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что запрет должен был изменить оптовые цены внутри страны.

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Временный запрет на экспорт бензина снимается с 17 ноября постановлением Правительства РФ. Об этом рассказали в Минэнерго России. «Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина», — сообщается в telegram-канале Минэнерго. Там добавили, что целью снятия запрета на экспорт бензина из РФ является предотвращение перегрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечение высоких уровней производства топлива. Внутренний рынок РФ насыщен бензином, что привело к избытку его предложения, включая на бирже. Запасы бензина составляют два миллиона тонн, заключили в министерстве. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных ограничениях на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива с бессрочным характером. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что запрет должен был изменить оптовые цены внутри страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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