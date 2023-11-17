Россия сняла запрет на экспорт бензина

Временный запрет на экспорт бензина снимается с 17 ноября постановлением Правительства РФ. Об этом рассказали в Минэнерго России.
«Правительство РФ с 17 ноября снимает временный запрет на экспорт бензина», — сообщается в telegram-канале Минэнерго. Там добавили, что целью снятия запрета на экспорт бензина из РФ является предотвращение перегрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечение высоких уровней производства топлива.
Внутренний рынок РФ насыщен бензином, что привело к избытку его предложения, включая на бирже. Запасы бензина составляют два миллиона тонн, заключили в министерстве.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временных ограничениях на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива с бессрочным характером. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что запрет должен был изменить оптовые цены внутри страны.
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