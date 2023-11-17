Жену погибшего в ДТП спикера свердловской думы похоронили. Фото

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Могила Наталии Семонченковой на Западном кладбище. Екатеринбург, могила, ритуальные услуги, похоронный бизнес, похороны
Наталье Ильиной было 50 лет Фото:

В Североуральске 17 ноября простились с Натальей Ильиной — женой погибшего в ДТП спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина. Информация об этом появилась в соцсети.

«Мы проводили в последний путь Ильину Наталью Владимировну. Две пятницы подряд прощаемся с нашими дорогими друзьями и коллегами Виктором и Натальей», — пишет на своей странице соцсети «ВКонтакте» бывшая коллега Ильина Ольга Коптяева.

Семья Ильиных попала в аварию 7 ноября на трассе Серов-Ивдель. Они ехали в Екатеринбург. Водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в их Hyundai Solaris. Виктор погиб на месте, а Наталью в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург на вертолете. Она скончалась 13 ноября. Ей было 50 лет.

В Североуральске простились с женой погибшего в ДТП спикера свердловской думы
В Североуральске простились с женой погибшего в ДТП спикера свердловской думы

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В Североуральске 17 ноября простились с Натальей Ильиной — женой погибшего в ДТП спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина. Информация об этом появилась в соцсети. «Мы проводили в последний путь Ильину Наталью Владимировну. Две пятницы подряд прощаемся с нашими дорогими друзьями и коллегами Виктором и Натальей», — пишет на своей странице соцсети «ВКонтакте» бывшая коллега Ильина Ольга Коптяева. Семья Ильиных попала в аварию 7 ноября на трассе Серов-Ивдель. Они ехали в Екатеринбург. Водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в их Hyundai Solaris. Виктор погиб на месте, а Наталью в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург на вертолете. Она скончалась 13 ноября. Ей было 50 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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