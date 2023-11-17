В Североуральске 17 ноября простились с Натальей Ильиной — женой погибшего в ДТП спикера гордумы Североуральска Виктора Ильина. Информация об этом появилась в соцсети.
«Мы проводили в последний путь Ильину Наталью Владимировну. Две пятницы подряд прощаемся с нашими дорогими друзьями и коллегами Виктором и Натальей», — пишет на своей странице соцсети «ВКонтакте» бывшая коллега Ильина Ольга Коптяева.
Семья Ильиных попала в аварию 7 ноября на трассе Серов-Ивдель. Они ехали в Екатеринбург. Водитель Lada Priora не справился с управлением и влетел в их Hyundai Solaris. Виктор погиб на месте, а Наталью в тяжелом состоянии доставили в Екатеринбург на вертолете. Она скончалась 13 ноября. Ей было 50 лет.
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